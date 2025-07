Když se řekne Verona, většině z nás naskočí Romeo a Julie. Monice Babišové ale už navždy zůstane v srdci jiný příběh. Ve slavném amfiteátru pod širým nebem sledovala operu Carmen a splnila si tím sen.

Na chvíli zapomenout na svět kolem a nechat se vtáhnout do příběhu, který vibruje každou notou. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že přesně takový večer zažila Monika Babišová při návštěvě Arény di Verona. Sdílela fotky i krátké záběry na sociálních sítích a zdá se, že šlo o naplnění dávného přání.

Hudba jako únik i návrat k sobě

Amfiteátr ve Veroně je živý organismus, který dýchá s každou árií. Kdysi tam lidé sledovali gladiátory, dnes sem chodí hlavně na opery. A právě v takovém prostředí se Monika ponořila do příběhu Carmen, opery o svobodě, vášni a ženské síle. Hashtagy jako „dream come true“ nebo videozáběry atmosféry nasvědčují tomu, že ten večer pro ni znamenal víc než jen kulturní zážitek. Byl to návrat k sobě.

Monika Babišová se nedávno objevila také v řeckém Skiathosu a předtím třeba v Dubaji nebo v Ománu. Často ji na jejích cestách doprovází také dcera Vivien nebo syn Frederik, někdy vyrazí s partou přátel. Je vidět, že si plní své sny a vypadá, že ví přesně, co chce. S každou další zastávkou ukazuje, že krása není jen o místech, ale o tom, jak se v nich člověk cítí. A Verona jí očividně sedla dokonale.

Cestuje po světě, ale po svém

Monika Babišová se od loňského jara, kdy s manželem Andrejem Babišem oznámili rozchod, stáhla spíše do pozadí. Ostatně jeho opětovná kandidatura v podzimních volbách byla zřejmě jedním z důvodu jejich odluky, protože jak Babiš řekl, jako rodina stále fungují prakticky jako dřív, trávili spolu Vánoce a schází se při různých jiných příležitostech.

Monika dokonce svého muže i nyní občas doprovází při některých společenských událostem, ačkoli jde spíše o ojedinělé akce, jako byla návštěva marocké velvyslankyně v Praze. To jako manželka premiéra měla náročnější program, kdy po jeho boku objížděla celý svět a poznávala různé vysoce postavené osobnosti. Nikdy se ale netajila tím, že je vlastně nerada středem pozornosti. Momentální volnost jí tedy zřejmě vyhovuje daleko více.

Zdroj: Autorský text, Instagram Moniky Babišové, Blesk, IDnes