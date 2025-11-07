Hnutí ANO zvítězilo v letošních volbách a oslavy jsou samozřejmě na místě. Tam měla Alena Schillerová opět možnost porušit své tvrzení.
Alena Schillerová je ženou mnoha hlášek, které se zapsaly do naší historie, ale jedna skutečně vévodí všem, co kdy vypustila z pusy. V redakci Osobnosti.cz věříme, že by ji dnes ráda odvolala a nikdy nevyřkla, leč pozdě. Přitom se nejedná o nic kontroverzního, ale potáhne se s ní už celý život. Raději by si měla posypat popel na hlavu, aby měla klid od hejtrů.
Co ta sklenička?
„Nikdy mě nikdo nedostane šanci vyfotit třeba se skleničkou. V podstatě nepiju a jsem téměř abstinent,“ prohlásila kdysi politička v Partii Terezie Tománkové. Jenže to neměla říkat, protože poté několikrát dokázala, že to tak úplně není pravda. Asi nemusíme zmiňovat, jaké pátrání po snímcích, na nichž je zachycena se sklenkou v ruce, se po jejím výroku rozjelo.
To je ta paní co tvrdila , " nikdy mě nikdo nevyfotí se skleničkou, jsem v podstatě abstinent". @alenaschillerov 👎Tak to mají členové sekty ANO se vším. pic.twitter.com/1vxS2RiOU0— Kožený Jiří 🇨🇿🇪🇺 (@1250cc03004c44e) November 3, 2025
Netrvalo dlouho a samozvaní detektivové slavili první úspěchy. Těch fotografií, na nichž Schillerová drží v ruce skleničku s alkoholem, je totiž víc než dost. To z ní samozřejmě nedělá člověka závislého na alkoholu nebo holdujícího na velkém množství alkoholu, ale dělá to z ní tak trochu pokrytce, což na pokažení pověsti, nebo alespoň výsměch stačí.
To už jí nikdo neodpáře
Alena Schillerová to ve skutečnosti umí pořádně rozjet. Důkazem toho jsou videa a fotografie, jak například připíjí na úspěch Kláry Dostálové ve volbách do Evropského parlamentu nebo na narozeniny Miloše Zemana, nebo jak zapíjí volební úspěch hnutí ANO. Nutno podotknout, že tady už to neuhraje ani na to, že se sklenkou jen pózovala. Uvidíme, jestli si za svým tvrzením bude i nadále stát, nebo ho vezme zpět, aby si mohla bez pocitu viny užívat další vínové radovánky.
