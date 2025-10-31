Vladislavský sál se 28. října 2025 během udílení státních vyznamenání na chvíli stal místem módní přehlídky. Dámy si daly velmi záležet ve výběru šatů.
Na Pražském hradě se v úterý 28. října 2025 udílela státní vyznamenání, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Prezident České republiky Petr Pavel vyznamenal celkem 48 lidí. Mezi hosty usedla celá řada českých osobností, které se na ceremoniál patřičně oblékly. Zatímco pánové měli výběr oděvu celkem jasný, dámy nad svým outfitem musely přemýšlet o něco více. Jak to zvládly?
První dáma zabodovala
Začneme hned u první dámy Evy Pavlové. Ta oblékla smaragdově zelenou róbu od českých návrhářek. Skvěle ji doplnila šperky od českých výrobců a není pochyb, že skutečně zabodovala. Šaty byly inspirované řekou Vltavou a Smetanovou symfonií Má vlast, která letos slaví 150 let od svého vzniku. Zelená barva k jejím blond vlasům perfektně sedne. Účes působil velmi mladistvě a choť Petra Pavla tak celkově vypadala velmi elegantně a zároveň šik. Není pochyb, že patřila k nejlépe oblečeným dámám v sále.
Ani Dagmar Havlová nešlápla vedle
Do Vladislavského sálu dorazila i herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová v doprovodu předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Dagmar Havlová je nejen českou hereckou ikonou, ale i módní. Nepamatujeme si, kdy by tato dáma šlápla vedle ve výběru oděvu pro různé příležitosti. Jako je módní hvězdou během karlovarského filmového festivalu, tak byla módní hvězdou i během udílení státních vyznamenání tento rok. Zvolila dlouhé šaty tmavě fialové barvy s rolákovým límcem a jemným průstřihem na hrudníku, rozparkem a pohodlnou obuví do špičky.
Dorazily také Schillerová a Pekarová Adamová
Udílení státních vyznamenání si nenechaly ujít ani Alena Schillerová a Markéta Pekarová Adamová, která letos v listopadu končí s politikou. Oběma dámám to velmi slušelo, leč výrazně nepřekvapily. Pekarová Adamová vsadila na svou oblíbenou červenou barvu a udělala dobře, protože v kombinaci s jejími delšími černými vlasy vypadala skvěle. Alena Schillerová tentokrát zvolila barvu šatů modrou.
Módní ikona Aňa Geislerová
Nesmíme opomenout ani herečku Aňu Geislerovou, která neseděla mezi hosty, ale mezi vyznamenanými osobnostmi. Držitelka 5 Českých lvů si odnesla medaili Za zásluhy v oblasti umění a občanskou angažovanost. Po konci ceremoniálu se jí jen těžko hledala slova. V tomto si možná byla nejistá, ale v čem se pohybuje velmi dobře je kromě herectví i svět módy. Což ostatně dokázala nedávno na prestižní přehlídce L’Oréal Paris v Paříží, kde zastupovala Českou republiku.
Na udílení státních vyznamenání oblékla saténové šaty české značky Anamé vínové barvy, která je hitem letošního podzimu, s vysokým límcem a rafinovaně odhalenými zády. Vypadala naprosto úchvatně.
Zdroj: Autorský text, Super, Instagram Aleny Schillerové, Blesk