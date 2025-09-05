Dagmar Havlové osud dopřál jen jednu dceru. Nina Smitová je úspěšná soudkyně a matka dvou holčiček. Vydala se tak svým vlastním směrem.
I když se o Dagmar Havlové často píše v souvislosti s její bohatou kariérou herečky a rolí první dámy, její dcera Nina zůstává veřejnosti téměř utajená, jak jsme v naší redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Přesto je výrazným a důležitým člověkem, který si dokázal vybudovat kariéru v náročném a respektovaném oboru.
Touha po mateřství i rozjetá kariéra
Dagmar Havlová chtěla miminko už jako velmi mladá, a to navzdory rychle stoupající popularitě. Nina přišla na svět v roce 1976 a její narození bylo výjimečné i v jiném ohledu. Tehdejší manžel Dagmar, Radvít Novák, se stal nejspíše prvním mužem v Československu, který nastoupil na mateřskou dovolenou. Ona vydělávala a on se staral o Ninu.
Herečka se však snažila kariéru propojit i s péčí o dceru, a tak Nina trávila spoustu času v zákulisí divadla. Tam se o ni často staraly kostymérky. Tato zkušenost ale zanechala svou stopu. Dodnes moc divadlo a jeho vůni totiž nemusí. Brala to jako něco, co ji obíralo o čas s maminkou. Manželství Dagmar Havlové a Radvíta Nováka nakonec nevydrželo, přesto však zůstali přáteli až do jeho smrti v roce 2015. Sama herečka ho brala jako velice blízkého člověka. Nina to nesla těžce.
Nina Smitová šla jinou cestou
Dcera slavné herečky se rozhodla pro dráhu, která se světem umění nemá nic společného. Vystudovala Právnickou fakultu UK a postgraduální studium absolvovala na Diplomatické akademii ve Vídni. V roce 2015 byla jmenována prezidentem Zemanem soudkyní a mezi kolegy si získala pověst přísné, ale spravedlivé odbornice. Žije se svým manželem v Dejvicích a společně vychovávají dvě dcery, Sofii a Stellu.
A babička je na holky patřičně pyšná. „Mám z nich radost. Ta starší skáče parkur, mladší umí skvěle basketbal. Mám z nich fakt radost, jsou báječné,“ prozradila před třemi lety Blesku. Nina si ale své soukromí velmi chrání a jen výjimečně se objevuje na veřejnosti po boku slavné maminky. Když k tomu ale dojde, fanoušci bývají překvapeni, jak moc si jsou vlastně podobné. Někteří dokonce poznamenávají, že vypadají spíše jako sestry než matka s dcerou.
Jak se Nině daří dnes? Patří mezi respektované osobnosti české justice. Na rozdíl od své matky se straní médií a rozhovory neposkytuje, o to více ale působí v profesním prostředí, kde její jméno vzbuzuje respekt. Kromě náročné práce zvládá i rodinný život a podle známých je oddaná nejen svému povolání, ale i výchově dcer, které vyrůstají v podnětném prostředí.
