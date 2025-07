První dáma není jen reprezentativní figurkou v šatech. Eva Pavlová si navlékla montérky, holínky a rukavice a vydala se na pole.

Místo květin a diplomatických setkání se postavila čelem k těžké práci na poli. A nejen to. Jak jsme si v redakci Osobnosti všimli, veřejně vzdala hold ženám, na které často zapomínáme. „Tady musím vyjádřit obdiv všem ženám, které tuhle náročnou práci zvládají každý den,“ sdílela dojemný vzkaz na svém instagramu.

Den, kdy první dáma vyrazila mezi řádky

Všestary. Rozběřice. Dvě nenápadná místa, kde se dějí věci, které většina z nás nikdy neuvidí. Právě sem zamířila Eva Pavlová, aby společně se skupinou dobrovolníků pomáhala se sklizní a výsadbou brokolice. Žádné zářivé objektivy, jen dřina a pot. Přesto se usmívala a makala jako každý jiný.

Dokonce při těžké práci vtipkovala: „Něco se řídí líp, něco hůř,“ popsala své zkušenosti se zemědělskými stroji. Při balení zeleniny a přípravě sadby nešetřila obdivem k lidem, kteří tuto práci dělají den co den. Nejvíce však ocenila ukrajinské ženy, které podle ní podávají neskutečné výkony.

Lidem se její úsilí líbilo

Během dne se Pavlová nezastavila. Pomáhala nejen na poli, ale také ve stájích. Krmila telátka a přitom s pokorou nasávala atmosféru každodenního života zemědělců. Když se pak vyhoupla do sedla, nebyla to jen póza. Na koni sice působila chvílemi nejistě, ale o to více lidsky.

Snad právě tato neokázalost a ochota jít mimo komfortní zónu zajistily tolik obdivu na sociálních sítích. Lidé ji chválili jako „skutečnou dámu“, která nezůstává jen u slov. „Doufám, že jsme byli aspoň trochu užiteční,“ dodala skromně a povzbudila ostatní, aby nezůstávali lhostejní a pomáhali tam, kde je třeba.

První dáma nedbá jen na šaty, ale na srdce

Eva Pavlová je první dámou již dva roky a do své role se vžila poměrně rychle, alespoň tedy vezmeme-li v úvahu, že nikdy netoužila po tom stát se takto veřejně činnou osobou. „Ve svém životě jsem nestála o pozornost médií, nechtěla jsem nikdy být celebritou,“ popisovala v dokumentu Českého rozhlasu. Dnes zvládá hostit vlivné státníky, stejně jako sdílet s lidmi úplně běžné činnosti, jako to ukázala právě na poli.

Média si často všímají hlavně její garderóby, což se asi u první dámy dá očekávat, na druhou stranu by asi měly větší pozornost sklízet její činy. Založila vlastní nadační fond, snaží se podporovat samoživitelky, seniory a také pracovníky v sociálních službách, zaměřuje se i na oblast mediace a podporu sociálně znevýhodněných rodin. A když už jsme zmínili to oblékání – Eva Pavlová dokáže vynést s grácií večerní róbu, ale nevypadá vůbec nepatřičně ani mezi zeleninou, v montérkách a s vlasy rozevlátými ve větru. A to o její schopnosti plnit roli první dámy vypovídá snad nejvíc.

