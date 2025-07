Zuzana Páleníková, představitelka naivky Pavlíny Strouhové z Ulice, je mimořádně inteligentní a je to žena mnoha talentů.

Zuzana Páleníková, posila nekonečného seriálu Ulice, naskočila do 20. sezóny coby účetní Pavlína Strouhová, naivní a zakřiknutá pracovnice Komory zubních lékařů. I když se může pro diváky zdát jako nová členka týmu, není to tak úplně pravda. Její tvář možná neznáte, ale její práci rozhodně ano. Dříve totiž psala pro seriál scénáře, konkrétně dějovou linku Gábiny Pumrové. Jak jsme ale na Osobnosti.cz dohledali, v životě to má trochu jinak.

Manželství jí nic neříká

Pavlína Strouhová, pravá ruka Vlasty Hanuškové, která udělala Blance Vránové ze života peklo, byla ještě donedávna šedá myška komory, která hltala každé slovo své starší kolegyně a na nic neměla vlastní názor. To se však nedávno změnilo. Poznala, že tvrzení Hanuškové ohledně Blanky a její rodiny není tak úplně pravda, a začala se na věc dívat střízlivějším pohledem. Nenápadná, naivní a tichá Pavlínka prozřela a na původně nenáviděnou postavu diváci rychle změnili názor.

Co má Zuzana společného se svou postavou? Zdá se, že téměř nic. To svědčí o tom, jak vynikající herečka Zuzana je. Na svět se rozhodně nedívá skrze růžové brýle. Je svobodná a na manželství příliš nevěří. S romantikou tedy u ní příliš nepochodíte. „Vidím, jaké trápení zažívají lidi u rozvodů, když si pod návalem hormonů vytvořili něco, co už neklape…Manželství zkrátka není ideální model,“ uvedla Zuzana pro iDNES.

To je zřejmě také důvodem, proč je stále sama. Přestože se životu po boku muže nebrání, je těžké někoho najít, když se zdá, jako kdyby herečka nevěřila na osudovou lásku. Nicméně to neznamená, že by seděla doma v koutě a plakala nad prázdným bytem. Nenudí se. Miluje horské přechody, jízdu na kole, nejvíce šťastnou ji dělají aktivity v přírodě.

IQ génia, ale platí za to vysokou daň

Zuzanini rodiče jsou psychologové, není tedy divu, že si brzy všimli, že jejich dcera vykazuje příznaky psychických problémů, s nimiž je spojováno i neobvykle vysoké IQ. Poslali ji na psychiatrii a maminka ji nechala podstoupit IQ testy, které vyhodnotily číslo 145. Zuzana je mimořádně až geniálně inteligentní. Nicméně vysoký intelekt je vykoupen psychickými problémy, s nimiž se už roky léčí.

To, co ji trápí, je úzkostně depresivní porucha. „Někdy jsou horší období, někdy lepší. Lidi si většinou myslí, že duševní porucha se projevuje jen náladou, myšlenkami, smutkem a že to nezasahuje do těla. Bohužel u mnoha lidí se to projevuje hlavně fyzicky. Některé dny je pro mě obrovský úspěch fyzicky zvládnout sprchu a někdy kvůli bušení srdce a úzkostem nezvládnu vyjít z bytu. Když mám lepší den, snažím se být venku,“ popsala pro TV Nova.

Hodně jí pomáhá sport. Od malička k němu byla vedená, a navíc oplývá velkým talentem. Umí hrát tenis, házenou, vyzkoušela si také karate. Ani hudba jí není cizí, občas si zabrnkala na kytaru, mluví výborně anglicky i francouzsky. Zkrátka je to žena mnoha talentů, která neustále musí zaměstnávat mysl i tělo.

Zdroj: Autorský text, iDNES, TV Nova, ČSFD