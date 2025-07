Drzý Pepíček z Kameňáku patří do slavné filmové rodiny. Své příjmení nosí s hrdostí a pokračuje s ním ve světě filmu.

Pamatujete si ještě přidrzlého Pepíčka Nováka z komediální série Kameňák? Filmový syn Václava Vydry má herectví v krvi, nebylo možné, aby si vybral jinou profesi. Jeho příjmení Lipský odkazuje na filmovou rodinu, kde téměř každý její člen měl co dočinění s prací u filmu. Tomášovi Lipskému je dnes už přes 30 let a vyrostl z něj krásný muž, který by se uživil i jako model. Herectví sice už pověsil na hřebík, ale jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, u filmu zůstal.

Filmová rodina

Zesnulý prastrýc Tomáše Lipského byl přední český herec a komik Lubomír Lipský, tatínek je Dalibor Lipský, který se věnuje filmové produkci a střihu, a dědeček byl Oldřich Lipský, režisér a scenárista. Umělecké geny tedy rozhodně nezapře a není divu, že herectví ho lákalo už od samotného dětství. Spíše ale než hraní jej uchvátil svět filmu jako takový, jak se tvoří, jak to vypadá v zákulisí, co všechno je potřeba k tomu, aby spatřil světlo světa a diváci se na něj mohli jít podívat do kina. Trávil proto spoustu času se svým otcem ve střižně, kde mohl sledovat celý proces natáčení.

Brzy se však objevil i před kamerou. Znát ho můžete především v roli Pepíčka Nováka z komediální série Kameňák, kde si zahrál drzého synka Václava Vydry a Jany Paulové, který má na vše svůj názor a také argument. Ještě předtím si zahrál ve filmu Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko nebo Ztraceni v ráji. Nakonec se ale rozhodl pro studium kamery – nejdříve na Vyšší odborné filmové škole v Písku, poté na pražské FAMU a následně na Chapman University v Kalifornii.

Spolupracoval na mnoha úspěšných projektech

Postupně získával praxi nejen v zahraničí, ale i u nás v Čechách. Podílel se na tvorbě celovečerních filmů i televizních seriálů jako kameraman druhého štábu a supervizor vizuálních efektů. Ještě před absolvováním studia v roce 2021 se objevil jako herec v několika studentských filmech, jako kameraman spolupracoval na tvorbě krátkometrážních filmů, režíroval, psal scénáře, dokonce po vzoru svého otce také působil chvíli jako střihač.

Chvíli se živil dokonce i jako model, když si jej všiml velký módní dům světoznámé italské značky. Tomáš s ním nafotil kampaň, která mu přinesla nemalé peníze. V modelingu však zatím nijak nepokračuje, svět filmu si získal jeho srdce a od roku 2010 doposud působí ve společnosti LS PRODUCTIONS s.r.o., kterou v roce 1991 založil jeho otec Dalibor Lipský s Petrem Sitárem. My jen můžete doufat, že příjmení Lipský v české kinematografii bude díky Tomášovi i nadále známo.

