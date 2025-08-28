Dcera Martina Zounara si zahrála v několika divácky oblíbených seriálech. Herečka z ní ale zřejmě nebude. Miluje zcela jinou aktivitu.
Vždy usměvavá dcera herce Martina Zounara, Claudie, je jeho věrnou kopií. Jejich podoba je až neuvěřitelná, jak jsme si překvapivě všimli i my v redakci Osobnosti.cz. Claudie však po svém tatínkovi nepodědila jen stejné rysy ve tváři, ale i talent. Už nasbírala své první zkušenosti před kamerou a zdá se, že úspěch sklízí i na poli sportu. Její vášní se totiž stal parkur.
Objevila se v oblíbených seriálech
Claudie zdědila po svém tatínkovi herecký talent, který předvedla v divácky oblíbených seriálech, jako jsou například Přístav, Krejzovi nebo Slunečná. „Moc se mi tehdy natáčení líbilo, a tak mě potěšilo, že si mě vybrali, abych tu hrála Anežku,“ vyjádřila se ke své roli v seriálu Krejzovi pro iDnes. Ve Slunečné, kterou produkovala její maminka Simona Brdíčková, s níž ale Martin Zounar už manželský pár netvoří, nicméně skvěle spolu vychází, si Claudie zahrála dceru seriálových rodičů Jany Strykové a Jana Zimy.
Herečka z ní ale nebude
Přestože si ale Claudie natáčení seriálů velmi pochvalovala a ráda se pak na výsledek dívala v televizi, zdá se, že herečka z ní nebude. Alespoň to tvrdí její slavný tatínek. Předpoklady k tomu stát se herečkou má sice vynikající, nicméně jak se zdá, její vášní se zřejmě stane úplně jiná činnost. Claudie se totiž zamilovala do parkuru.
„Ona dělá parkur a jsem rád, že jezdí na úrovni. Jezdí totiž mistrovství republiky. Byla dvakrát třetí. Celou zimu trénovala poctivě, a to je to, co ji baví. Nikdo nemusí jít ve šlépějích svých rodičů,“ svěřil se herec pro Super. Pro něj jako pro otce je důležité, aby jeho dítě bylo šťastné a hlavně dělalo to, co ho baví. Claudie miluje koně, miluje na nich jezdit a dělá ji to mnohem více šťastnou než právě herectví. Navíc v tomto směru nebude vystavena riziku, že bude považována za takzvané protekční dítě.
Tatínek Martin Zounar
Martin Zounar je oblíbený český herec a moderátor. Působit začal na konci 80. let v seriálu Chlapci a chlapi, kde ztvárnil mladého vojáka. Později si zahrál v celé řadě filmů, pohádek i divadelních představení, ale největší popularitu mu přinesla role MUDr. Boba Švarce v nekonečném seriálu Ordinace v růžové zahradě. Kromě herectví se věnuje také dabingu a televizní zábavě. Mimoto je známý svou otevřeností, ať už jde o pracovní zkušenosti, nebo osobní život, o kterém dokáže mluvit s nadhledem i humorem.
Zdroj: Autorský text, iDnes, Super, Instagram seriálu Slunečná