|

Martin Zounar je moc pyšný na svou šikovnou dceru. Zahrála si v oblíbených seriálech

Fotografie Martina Zounara
Foto: Nextfoto, Martin Zounar na křtu knihy Jíst, či nejíst
 Jiří Vaněk |  28. 8. 2025 |  Celebrity
Délka čtení: 3 min

Dcera Martina Zounara si zahrála v několika divácky oblíbených seriálech. Herečka z ní ale zřejmě nebude. Miluje zcela jinou aktivitu.

Vždy usměvavá dcera herce Martina Zounara, Claudie, je jeho věrnou kopií. Jejich podoba je až neuvěřitelná, jak jsme si překvapivě všimli i my v redakci Osobnosti.cz. Claudie však po svém tatínkovi nepodědila jen stejné rysy ve tváři, ale i talent. Už nasbírala své první zkušenosti před kamerou a zdá se, že úspěch sklízí i na poli sportu. Její vášní se totiž stal parkur.

Objevila se v oblíbených seriálech

Claudie zdědila po svém tatínkovi herecký talent, který předvedla v divácky oblíbených seriálech, jako jsou například Přístav, Krejzovi nebo Slunečná. „Moc se mi tehdy natáčení líbilo, a tak mě potěšilo, že si mě vybrali, abych tu hrála Anežku,“ vyjádřila se ke své roli v seriálu Krejzovi pro iDnes. Ve Slunečné, kterou produkovala její maminka Simona Brdíčková, s níž ale Martin Zounar už manželský pár netvoří, nicméně skvěle spolu vychází, si Claudie zahrála dceru seriálových rodičů Jany Strykové a Jana Zimy.

Herečka z ní ale nebude

Přestože si ale Claudie natáčení seriálů velmi pochvalovala a ráda se pak na výsledek dívala v televizi, zdá se, že herečka z ní nebude. Alespoň to tvrdí její slavný tatínek. Předpoklady k tomu stát se herečkou má sice vynikající, nicméně jak se zdá, její vášní se zřejmě stane úplně jiná činnost. Claudie se totiž zamilovala do parkuru.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Slunečná (@primaslunecna)

„Ona dělá parkur a jsem rád, že jezdí na úrovni. Jezdí totiž mistrovství republiky. Byla dvakrát třetí. Celou zimu trénovala poctivě, a to je to, co ji baví. Nikdo nemusí jít ve šlépějích svých rodičů,“ svěřil se herec pro Super. Pro něj jako pro otce je důležité, aby jeho dítě bylo šťastné a hlavně dělalo to, co ho baví. Claudie miluje koně, miluje na nich jezdit a dělá ji to mnohem více šťastnou než právě herectví. Navíc v tomto směru nebude vystavena riziku, že bude považována za takzvané protekční dítě.

Tatínek Martin Zounar

Martin Zounar je oblíbený český herec a moderátor. Působit začal na konci 80. let v seriálu Chlapci a chlapi, kde ztvárnil mladého vojáka. Později si zahrál v celé řadě filmů, pohádek i divadelních představení, ale největší popularitu mu přinesla role MUDr. Boba Švarce v nekonečném seriálu Ordinace v růžové zahradě. Kromě herectví se věnuje také dabingu a televizní zábavě. Mimoto je známý svou otevřeností, ať už jde o pracovní zkušenosti, nebo osobní život, o kterém dokáže mluvit s nadhledem i humorem.

Zdroj: Autorský text, iDnes, Super, Instagram seriálu Slunečná

Diskuze
Přidat do Google News

Související články

Sdílejte svůj názor