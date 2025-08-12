Zuzana Čaputová, bývalá slovenská prezidentka, se přesunula z politiky na akademickou půdu. Po náročném období se věnuje dětem a partnerovi.
V naší redakci Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, co dnes dělá bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Náročný mandát ji stál mnoho sil, nyní si už rok po ukončení postu prezidentky Slovenské republiky užívá zcela jinou, mnohem milejší funkci. Věnuje se rodině a dává o tom vědět na svých sociálních sítích. Zároveň nastoupila jako vědecká pracovnice na prestižní americkou univerzitu.
Zamířila do akademického světa
Po ukončení svého mandátu prezidentky Slovenské republiky se Zuzana Čaputová nestáhla do ústraní. Stále je velmi pracovně aktivní, jen vyměnila politiku za akademickou půdu. Od září 2024 totiž působí jako hostující vědecká pracovnice na americkém Stanfordu, kde se věnuje mezinárodní bezpečnosti, demokracii a vývoji v Evropě. Při té příležitosti také pracuje s několika výzkumnými centry.
Předává zde své zkušenosti, které za roky coby prezidentka Slovenské republiky a také jako advokátka a aktivistka nabyla. Hlavními tématy je především evropská demokracie, která je dle jejích slov v rozhovoru s Michaelem McFaulem v ohrožení. „Záměrem univerzity je, aby se studenti mohli učit od lidí s politickou zkušeností, aby pochopili výzvy, kterým čelí, když hledají řešení. Moje krátká akademická přestávka může pomoci i tomu, abych lépe porozuměla vlastní 5leté zkušenosti,“ uvedla pro deník Sme.
Překonala mnoho překážek
Zuzana Čaputová již několikrát dokázala, jak silnou ženou dokáže být. Nejenže s hrdostí a grácií zvládla náročnou funkci prezidentky Slovenské republiky (byla první ženou na tomto postu a zároveň nejmladší hlavou státu v historii země), ale krátce před svou inaugurací zjistila šokující zprávu. Její nejmladší dceři Emmě diagnostikovali lékaři nádor na mozku. Tehdy jí bylo teprve 15 let.
Čaputová málem nenastoupila do funkce. Naštěstí se však při pravidelných kontrolách po 2 letech ukázalo, že nádor nepředstavuje žádné velké nebezpečí, protože se nadále nezvětšuje. „Když mi volali, abych přišla do nemocnice, že zasedlo konzilium, tehdy jsem se sesypala. Emmka byla ve škole, nikdy v životě jsem tak zoufale neplakala. Nedovedla jsem si představit, že bych měla být 24 hodin matkou, kterou její dcera potřebuje, a současně být 24 hodin prezidentkou,“ uvedla Čaputová v knize českého novináře Erika Taberyho, Neztratit se sama v sobě.
Zuzana Čaputová však obstála jak v roli prezidentky, tak i matky na jedničku. Nyní si užívá klidné období se svou rodinou a po boku svého partnera Juraje Rizmana, bývalého ekologické aktivisty, s nímž nedávno navštívila letní festival. Ten jí po celou dobu dával velkou oporu.
Zdroj: Autorský text, iRozhlas, Sme, Novinky, Instagram Juraje Rizmana, kniha Zuzana Čaputová: Neztratit se sama sobě ( Erik Tabery)