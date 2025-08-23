Modelka a moderátorka Iva Kubelková na sociálních sítích ukázala selfie s mladší dcerou Karolínou. Fanoušci jsou fascinovaní jejich podobou.
Většina sledujících na sociálních sítích momentálně řeší rodinnou podobu maminky s dcerou. Nicméně na co si my v redakci Osobnosti.cz vzpomínáme, tak to jsou i temnější momenty modelky. Sama v minulosti otevřeně přiznala, že vyznává východní filozofie a má svého duchovního průvodce, což se však podle jejích slov zbytečně překrucuje.
Rodinné selfie ohromilo fanoušky
Kubelková si nyní užívá dovolenou v Řecku a z plážového baru sdílela fotografii se svou mladší dcerou Karolínou. Snímek označila popiskem „My baby, Karolína Jirásková“ a doplnila o hashtagy „Rodina na prvním místě“ a „Dovolená“. Následovala doslova lavina reakcí. Fanoušci psali, že Iva a její dcera vypadají jako dvojčata, někteří dokonce komicky označili dvojici za „Ctrl+C → Ctrl+V“ (tyto zkratky se v PC používají pro kopírování, pozn. redakce).
Do debaty se nepřímo zapojil i Jaromír Jágr, někdejší partner Kubelkové. Když se s Karolínou potkal na premiéře muzikálu, měl údajně pocit, že se před ním zhmotnila jeho bývalá láska z 90. let. Kubelková k tomu s humorem na Instagramu napsala: „Člověk aby se bál to dítě pustit někam samotný. Karolína byla včera na muzikálové premiéře, ale musím vám říct, že když jsem tu fotku viděla, normálně jsem se lekla, že tam stojím já, když mi bylo …náct.“
Staré fámy o sektě
Společenská smetánka si ale na Kubelkovou nevzpomíná jen kvůli pěkné tváři. Už před lety se totiž objevily zvěsti, že žije v jakési sektě. Poprvé se o tom psalo kolem roku 2007 a média tehdy naznačovala, že má duchovního mistra, který ovlivňuje její život. Sama Iva tehdy řekla, že jí pomáhá poznat smysl života. Stejně tak věří na karmu a reinkarnaci.
Podle jejích slov však nešlo o žádnou sektu, ale o osobní víru vycházející z východních filozofií. „Já mám samozřejmě nějaké vyznání a v něco věřím… všichni za tím vidí sektu a něco podobného… já jsem… východní filozofie – buddhismus, hinduismus, taoismus,“ vysvětlila pro deník Aha!. Přestože se snažila situaci několikrát objasnit, fámy o jejím životě v sektě se k ní neustále dodnes vrací.
Kráska se škraloupem
Na jedné straně je Kubelková vnímána jako elegantní dáma, která dokáže i po padesátce zaujmout svým vzhledem, charismatem a přirozeností. Na straně druhé si s sebou nese nálepku ženy, o jejíž víře a soukromí se stále diskutuje. A i když sama zdůrazňuje, že duchovní cesta jí pomáhá k vnitřní rovnováze, pro část veřejnosti zůstává její osobní filozofie tématem k debatám.
Nejnovější selfie však ukazuje, že pro Kubelkovou je nejdůležitější rodina. Obě její dcery zdědily nejen krásnou tvář, ale i sebevědomé vystupování, které je s jejich slavnou maminkou spojuje. Zatímco fanoušci si lámou hlavu, zda je Ivě víc podobná Natálie nebo Karolína, samotná Kubelková zdůrazňuje, že jí nejde o porovnávání. Společné dovolené, sdílené zážitky a rodinné hodnoty pro ni mají daleko větší váhu.
Zdroj: Autorský text, Aha!, Wikipedie, Instagram Ivy Kubelkové