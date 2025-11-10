Halina Pawlowská už jednou řekla, že se ve stáří nejvíce bojí samoty. Po smrti manžela už za pár týdnů tvořila pár se svým dlouholetým kamarádem.
Pokud s někým prožijete dlouhých 35 let a milovaná osoba vám odejde, zpravidla se stane, že už se nikdy nezamilujete a lásce nedáte druhou šanci, jak ze zkušeností víme v redakci Osobnosti.cz. Jenže spisovatelka a herečka Halina Pawlowská není tím člověkem, který by po ztrátě manžela zanevřel na lásku. Po smrti manžela Zdeňka se znovu zamilovala. S kým žije dnes?
Manžel jí zemřel na rakovinu
Halina Pawlowská byla dlouhých 35 let provdaná za Zdeňka Pawlowskiho, s nímž měla dvě děti. Prožili spolu krásný život plný smíchu. Často se spisovatelčin osobní život odrážel v její tvorbě. Její manžel jí byl inspirací pro mnoho knih a výroků, kterými nešetřila ve svých pořadech, například ve velmi úspěšných Banánových rybičkách, časopisových sloupcích či knižních publikacích. Přestože se zdá, že její život je jedna veliká zábava, nebylo tomu tak vždy. Když její manžel před 12 lety v pouhých 60 letech podlehl zákeřné rakovině, ocitla se na dně, jak popsalo iDnes.
Byla to láska jejího života. Poznali se už v době, kdy studovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Zamilovala se na první pohled. Ačkoli se mohlo zdát, že získat si jeho srdce bude obtížné, jelikož měl před svatbou s jinou ženou, která byla údajně v té době těhotná, Pawlowské se to podařilo. A to není vše, dokonce se vzali jen pár týdnů před svatbou, stihli dřívější termín, než byla plánovaná původní veselka s první ženou. Proto vše proběhlo v utajení, dokonce i dlouho poté, co se vzali, Pawlowská manžela tajila. Zplodili spolu dvě děti, dceru Natálii a syna Petra.
S kým žije dnes?
Dnes Halina Pawlowská žije se svým dlouholetým kamarádem producentem Karlem Czabanem. Byli blízkými přáteli neuvěřitelných 30 let, Czaban jí byl oporou po ztrátě manžela a stojí za vznikem pořadu Banánové rybičky, jehož hlavní hvězdou byla právě Pawlowská. Ovšem stačilo pár týdnů na oplakávání a Pawlowská začala s Czabanem tvořit pár, jak uvedl Blesk.
Filmový producent stojí za filmem Díky za každé nové ráno, jenž byl natočen podle knižní předlohy Pawlowské. Je také dramaturgem filmu Masseba, vlastní několik firem, včetně TWIGA BANANA společně s partnerkou. Czaban byl také zakladatelem Bohemia Jazz Fest, jednoho z největších letních jazzových hudebních festivalů v Evropě.