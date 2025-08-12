Fanoušci jsou z výkonu herečky Zuzany Bydžovské ve snímku Džob nadšení. Označují ji za nejlépe zahranou roli ve filmu.
Herečka Zuzana Bydžovská se vrátila na filmové plátno jako maminka postavy Petra Kocourka ze série filmů režiséra Tomáše Vorla – Gympl, Vejška a nyní Džob. Jejího syna opět ztvárnil Tomáš Vorel mladší a herečka zde opět ukazuje, stejně jako v předchozích dvou snímcích, jaký je život svobodné matky, která se potýká nejen se starostmi o budoucnost svého syna, ale i se závislostí na alkoholu. Jak jsme v naší redakci Osobnosti.cz zaregistrovali, herečka s tím má své vlastní zkušenosti.
Fanoušci na herečku pějí ódy
Není pochyb, že Zuzana Bydžovská patří k našim předním herečkám s bohatými hereckými zkušenostmi. Nicméně její roli matky Petra Kocourka si fanoušci nemohou vynachválit. Na sociálních sítích se strhla lavina pochvalných komentářů právě na výkon Zuzany Bydžovské. Její postava považují fanoušci za jednu z nejlépe zahraných v celém filmu. „Ona je tam naprosto excelentní,“ je uvedeno v jednom z komentářů. „Její výkon byl z celého filmu nejlepší,“ zní v dalším.
O závislosti na alkoholu ví své
Přestože je Zuzana Bydžovská skvělou herečkou, její výkon ve snímku Džob je zřejmě umocněný i jejími vlastními zkušenostmi s alkoholem. Sama si totiž prošla temným obdobím, které zahrnovalo především alkohol, cigarety a časté návštěvy hospod. Měla však štěstí a pevnou vůli. Její potíže netrvaly dlouho a nakonec se z tohoto začarovaného kruhu, který pro ni mohl být fatální, vymanila a se svými démony pořádně zatočila.
Film Pod parou
Držitelka 3 Českých lvů se letos představila ještě v dalším filmu, který zahrnuje proudy alkoholu. Komedie Pod parou sleduje čtveřici středoškolských učitelek, které se rozhodnou své pracovní i osobní problémy řešit alkoholem. Přesněji řečeno vyzkoušet si na vlastní kůži experiment, jenž tvrdí, že se člověk rodí s přirozeným nedostatkem alkoholu v krvi a nejlépe tak funguje při dosažení a udržování jeho hladiny na úrovni 0,5 promile. Jenže jak to tak bývá, praktikování této teorie se trochu zvrtne. Film je natočen podle dánského oscarového snímku Chlast z roku 2020, kde v hlavních rolích figurují muži.
