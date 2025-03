Proslavil se zveřejněním Cibulkových seznamů, kontroverzními výroky a věštěním pomocí kyvadélka. Dnes už se nikdo nesměje.

Petr Cibulka je novinář, aktivista, disident, signatář Charty 77 a také předseda politické strany Volte Pravý Blok. Proslavil se už v 90. letech, když zveřejnil takzvané Cibulkovy seznamy, tedy svazky důstojníků a spolupracovníků Státní bezpečnosti. Je však známý také řadou kontroverzních až konspiračních výroků a často nebyl ve veřejném prostoru brán příliš vážně. Osobnosti.cz se rozhodly připomenout jeho „věštění“, které se ukázalo až překvapivě přesné.

Moderátor se na jeho kyvadélko netvářil

Cibulka viděl ruského agenta za každým rohem, všechny kandidáty pro prezidentské volby v roce 2018 považoval za „ruské fízly“, vždy propagoval švýcarský armádní systém, a když navíc v televizních vysíláních začal vytahovat své „siderické kyvadlo“, lidé se spíše dobře bavili a ťukali si na čelo. Avšak rozkol mezi USA a Evropou oslabující NATO a vyhrocená situace na Ukrajině dávají některým jeho temným vizím nový rozměr.

„Ostrá fáze třetí světové války vypukne v Evropě v roce 2025,“ předpověděl Cibulka v pořadu Politické spektrum na České televizi v roce 2019. Na otázku moderátora, odkud bere tyto informace, Cibulka odvětil, že to si každý může zjistit pomocí kyvadélka. Záběr na výraz pana moderátora byl výmluvný. Jenomže dnes, o necelých šest let později, se jeho předpověď rázem ukazuje ve zcela jiném světle.

Američané jasně dávají najevo, že konflikt na Ukrajině už nehodlají podporovat, a Donald Trump se snaží dojednat alespoň nějaký typ mírové dohody. Evropa by tak v případném pokračování konfliktu zůstala sama a volá po navyšování peněz na zbrojení. Situace se tak k vypuknutí 3. světové války jistě více přiblížila.

Evropa je podle něj ztracena

„V roce 2026 opustí poslední američtí vojáci Evropu. Jestli jste četl včerejší článek o tom, jak Donald Trump chce v podstatě pod pláštíkem zdražení stáhnout Američany zpět do USA, tak je vám to jasné,“ pokračoval ve svých viděních věcí budoucích a prohlásil, že v roce 2027 se rozpadne NATO. Často vysmívaný Cibulka tak už před lety nastínil scénář, kterému se dnes těžko někdo zasměje.

Aby to všechno bylo o něco absurdnější, poslechněte si, co o UA říkal "blázen" Cibulka v r. 2014.



Smát se jeho slovům tentokrát zcela jistě nebudete… pic.twitter.com/sjQNJAHbI0 — Jana "Dezinfo" (@zwrateklemplova) February 25, 2025

„Ukrajina se chce bránit, Evropa ji ale zradila. Okamžitě bych přijal Ukrajinu do EU a NATO. Poslal bych jednotky NATO na ukrajinsko-ruskou hranici,“ řekl v jiném pořadu ČT v roce 2014, poté co neoznačené ruské jednotky vnikly na Krym a Donbas. Udělal by všechno možné proto, aby se z Ukrajiny stala výkladní skříň Evropy, aby to byl debakl ruského prezidenta Putina. „Pokud se tak nestane, je Evropa ztracena,“ dodal k událostem roku 2014. Můžeme tak jen doufat, že se Cibulkovo kyvadélko plete a Evropa opravdu neskončí ve válce.

Zdroj: Autorský text, ČT – Politické spektrum, ČT 24