Zdeněk Godla si získal srdce diváků jako rázovitý Franta z Mostu, ale jeho skutečný životní příběh je ještě silnější než ten seriálový.

Herec Zdeněk Godla dnes baví diváky po celé republice, ale jeho cesta na televizní obrazovky rozhodně nebyla úplně přímočará. Jeho cesta nahoru je protkaná řadou výmolů, přesto si nemůže stěžovat na nedostatek pracovních nabídek a jeho rodinný život také kvete. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak se seznámili i jak jej žena v herectví podporuje.

Láska na diskotéce a nový život po vězení

K herectví se dostal úplnou náhodou. Při veřejně prospěšných pracích ho oslovili tvůrci filmu Cesta ven. Tehdy ještě nikdo netušil, že z někdejšího recidivisty vyroste oblíbená televizní tvář. Ve stejném období potkal i svou životní partnerku Janu. Seznámili se na diskotéce v Postoloprtech, chvíli poté, co byl Godla propuštěn z vězení, kde si odpykával trest za loupežné přepadení. „Přišel jsem na diskotéku, ona tam seděla s kamarádkami. Připadala mi taková smutná. Oslovil jsem ji, pozval na tanec a bylo to,“ vzpomínal v rozhovoru pro Prima Ženy. O rok později se vzali, vychovali spolu 3 děti a dnes už jsou čtyřnásobnými prarodiči.

Intimní scény jen s manželčiným požehnáním

Dlouho byl jen takovou méně známou postavou, slávu mu přinesl až kultovní seriál Most!. V roli romského popeláře Franty předvedl svou přirozenost a autentický humor, kterým si hned získal srdce diváků. V seriálu se mimo jiné objevil i v odvážnější scéně s Erikou Stárkovou. Vtipné na ní bylo to, že Godla si vlastně nebyl jistý, jestli je opravdu žena, nebo muž. Byl celý nervózní, ale manželka ho prý podporovala, a tak do toho šel.

Podobně vtipně vzpomíná i na jinou milostnou scénu, tentokrát s Lenkou Vlasákovou: „Manželka to pochopila. Řekla, že jestli jí mám zahýbat někde zadarmo, tak takhle alespoň přinesu peníze. Máme se fakt rádi, já se těším domů. Ale když jsem viděl Lenku, říkal jsem si: Se* na to,“ přiznal s humorem v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Venkov, insolvence a nové projekty

Herec si zkusil život na venkově. Pořídil statek, choval zvířata, snil o klidném bydlení. Jenže děti z vesnického života nadšené nebyly, a tak se všichni vrátili do rodného Chomutova. Nadále Godla s manželkou bojují s financemi. Dluhy z minulosti, neúspěšné podnikání a exekuce ho stále provází. Aktuálně jsou v oddlužení, i když hrozilo jeho zrušení, soud jim letos umožnil pokračovat pod přísným dohledem. Přesto se herec nevzdává. Plánuje vlastní pořad, přijímá role a nedávno se objevil i v reality show Farma.

V roce 2021 se také zúčastnil oblíbené taneční soutěže StarDance, i když o sobě prohlašuje, že v žádném případě není tanečník. A jeho taneční partnerka to s ním opravdu neměla lehké, žádný expert se z něho tak asi nestane. „Vždyť já celý život netancuju, a ani si nepamatuju, jestli jsem tancoval na vlastní svatbě. Myslím, že jsem se leda tak točil dokola,“ svěřil se Novinkám v jednom z rozhovorů.

