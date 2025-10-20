To, co všechno Zuzana Bubílková zvládla, by vydalo na dva životy. Mužům po zklamání s manželem nevěří. Prožila tajnou lásku s Miloslavem Šimkem.
Život Zuzany Bubílkové je skutečně pestrý, jak jsme v redakci Osobnosti.cz. O radostné, ale i smutné zážitky v něm rozhodně není nouze. Nejvíce se proslavila po boku Miloslava Šimka. V té době prožívala největší slávu, ale i tajnou lásku.
Manžel ji nechal napospas osudu
Zuzana Bubílková si vypěstovala přirozenou nedůvěru k mužům poté, co ji a jejich děti nechal manžel napospas osudu. Bylo jí 30 let, druhé dítě na cestě a její manžel odjel na služební cestu do Jugoslávie. Když o něm delší dobu neměla žádnou zprávu a on se stále nevracel, snažila se nepropadat panice, i když už myslela na nejhorší.
Dokud nezazvonil telefon a neozvala se Státní bezpečnost, stále v sobě udržovala naději, že se její manžel jednoho krásného dne vrátí. Nestalo se tak. Byla předvolána k výslechu, jejího manžela za jeho nepřítomnosti odsoudili a zabavili veškerý majetek, který manželé společně nabyli. Nebylo už žádných pochyb, že její manžel emigroval bez rodiny. Obrovská rána do srdce, strach, co bude dál, ztráta zaměstnání, to všechno zapříčinilo, že Bubílková o své nenarozené miminko přišla. Její život se zhroutil jako domeček z karet.
Bubílková si ale poradila. Byla matkou, nemohla se vzdát jako její manžel. Přestože byla na černé listině a nemohla být oficiálně zaměstnaná, věnovala se tomu, co měla vystudováno a v čem měla našlápnuto na zářnou kariéru – žurnalistice. Pracovala jako novinářka na volné noze, externě psala do novin a časopisů. Zvládla to a po roce 1989 v podstatě začala tam, kde skončila.
Získala pozici v Československé televizi a od ledna 1999 jste ji mohli vídat na televizních obrazovkách po boku moderátora Otakara Černého v diskusním pořadu Co týden dal. Její humor a také životní zkušenosti z ní udělaly jednu z nejúspěšnějších glosátorek politického dění. Díky tomu si jí všiml i Miloslav Šimek.
Stala se z nich legendární dvojice, která od roku 1995 pravidelně vystupovala na ČT v pořadu S politiky netančím. Ti dva se ničeho nebáli. Nakonec z ČT přešli na TV Nova, kde byl jejich pořad přejmenován na Politické harašení aneb S politiky stále netančíme. Bubílkovou všichni znali pod přezdívkou Bubu a její hvězda i nadále stoupala.
Tajná láska
Po letech Bubílková přiznala, že spolupráce se Šimkem jí přinesla nejen obrovskou slávu, ale také lásku. Byli spolu téměř neustále, byla zřejmě jen otázka času, kdy jejich pracovní vztah přejde v něco víc. A tak se i stalo. Jenže Šimek byl ženatý muž, nebylo možné, aby ti dva svou lásku ukazovali veřejně. Údajně ale Šimkova manželka o jeho poměru věděla. Jejich spolupráci i vztah ukončila Šimkova smrt na následky leukémie v roce 2004. Sama Bubílková později prodělala rakovinu štítné žlázy. Vyléčila se, pracovně aktivní je dodnes a politické satiry se nevzdává.
