Bývalý předseda vlády Petr Nečas oslavil 61. narozeniny. Připomeňme si jeho největší pád v politické kariéře.
Petr Nečas nedávno oslavil 61. narozeniny. Ačkoli se politice aktivně již nevěnuje, jeho jméno stále rezonuje. Pokud se totiž řekne strmý pád z vrcholu na dno, Nečas by se mohl stát jeho symbolem. Zamiloval se a kvůli lásce a touze po moci přišel o vše. A nakonec i o ni, jak nám v redakci Osobnosti.cz neuniklo.
Začátek konce
Bývalý předseda vlády a jeden z nejkontroverznějších členů ODS se z politického dění stáhl a dnes už může všemu jen přihlížet. Přestože v české politice zanechal výraznou stopu, už navždy si jej budeme pamatovat především kvůli jeho kauzám, skandálům a také vztahu s Janou Nečasovou a dramatům s jejich láskou spojenými.
Na Úřad vlády vstoupil v roce 2013 a od té doby se začaly dít velké věci. Myslel si, že jeho politická kariéra je na vzestupu, netušil však, že se jedná o začátek jeho konce. Šlo o takzvané trafiky, údajné nabízení lukrativních pozic výměnou za politickou loajalitu. Kromě Nečase v kauze figurovala i jeho tehdejší spolupracovnice a později přítelkyně a manželka Jana Nečasová, za svobodna Nagyová.
Vztah velký tlak neustál
Vyšetřování celé záležitosti začalo postupně odkrývat trestnou činnost Nečase a jeho manželky. Následovaly soudy, výslechy, odposlechy a do všeho se samozřejmě zapojila i média. Jak už je známo, Nečasovi byli shledáni vinnými a získali podmíněné tresty. Nicméně kromě jejich kariéry utrpěl i jejich vztah. Nejdříve se jednalo o milostné vzplanutí, poté však přišla krize vyvolaná tlakem policejního stíhání a také médii. Láska ochladla a nakonec došlo na rozvod.
Přišel tak o dvě manželky, kariéru i vládu. Dříve byl ženatý s paní Radkou, s níž byl dlouhých 18 let, než utekl za Nagyovou. Přestože tehdy stále tvrdil, že za rozpadem jeho prvního manželství není nikdo třetí, pravda brzy vyplula na povrch. Mají spolu 4 děti, dva syny Ondřeje a Tomáše, a dvě dcery Terezu a Marii.
