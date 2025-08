Nový film Džob se málem natáčel bez hlavní hvězdy, Jiřího Mádla. Režisér Tomáš Vorel se nechal slyšet, že ho kvůli jeho chování během natáčení chtěl přeobsadit.

Režisér Tomáš Vorel uzavírá groteskní trilogii počínající snímkem Gympl a pokračující Vejškou filmem Džob, kde se opět setkáváme s hlavními postavami, rozdílnými kamarády už od školy, Kolmanem a Kocourkem, ztvárněnými Jiřími Mádlem a Tomášem Vorlem mladším. Právě s Mádlem ale dle režisérových slov nebylo natáčení vůbec jednoduché. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, na co konkrétního si postěžoval.

Graffiti je to jediné, co mají společné

Když v roce 2007 přišel do kin film Gympl, představili se v něm středoškolští studenti ztvárnění herci Jiřím Mádlem a Tomášem Vorlem mladším. Kolman a Kocourek jsou kamarádi už od školy. Jeden pocházel z bohaté rodiny, nicméně znuděný tím, že může mít vše, na co si ukáže a vlivný tatínek ho ze všeho vyseká, a druhý pocházející z podprůměrných poměrů, žijící jen s matkou, která je na synovu pubertu krátká. Oba z naprosto jiných světů, ale jediné, co je vždy spojovalo, byla touha po adrenalinu plynoucí z nočních sprejerských výprav.

Od té doby uplynulo dlouhých 18 let. Kolman nosí oblek, zaprodal se korporátu, splácí hypotéku na byt a doma má ženu a dítě. Zdánlivě běžný černobílý život si však oživuje sprejerskými barvami, jimž zůstal po celé ty roky stále věrný. Za to Kocourek žije sám, živí ho potisk triček a touží po dráze umělce v prostředí legálních graffiti. Jediné, co ho vždy zajímalo, bylo malování a právě to by jednou chtěl mít jako hlavní zdroj živobytí. Občas se však nechá zlákat Kolmanovými nočními výpravami. Džob nebyl veřejností přijat tak slavně jako první z trilogie, Gympl, nicméně herecké výkony hlavních hvězd jsou jistotou úspěchu.

Hvězdné manýry Jiřího Mádla

Ovšem obsazení hlavních herců nebylo tak jisté. Přestože si herec Jiří Mádl zahrál v Gymplu i Vejšce, jeho působení v Džobu bylo předmětem velkého váhání. Jen málokdo by hádal, že se režisér Tomáš Vorel a Jiří Mádl dostali do slušného sporu. Režisér měl během natáčení několikrát chuť Mádla z placu vyhodit a nechat Kolmana hrát někoho jiného, kdyby měl jinou možnost.

„Nechtěl se podrobit natáčecímu plánu. A tak jsem uvažoval o tom, že ho přeobsadím. Dokonce jsem mu to napsal, protože to byla taková jako hraniční situace. No, pak jsem si říkal, kdo by to teda místo něho hrál? Nikdo mě nenapadl jako vhodný kandidát, takže to hraje Jirka Mádl zase,“ uvedl Tomáš Vorel v rozhovoru pro eXtra.

Nicméně Mádl to vidí trochu jinak. Vyhrocené situace považoval spíše za šarvátky. „My furt do sebe jdeme, ale tak jako vtipně. Já myslím, že to, že se máme rádi, potvrzuje i to, že jsme spolu natočili čtvrtý film,“ dodal herec. Problémy při natáčení mu způsobovaly povinnosti, které si plnil ohledně svého velkofilmu Vlny. Ten se totiž dostal do užšího výběru, ze kterého se pak vybírají nominace na Oscary.

Zdroj: Autorský text, eXtra, iDNES, Novinky, SpotlightAktuálně