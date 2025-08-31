Láďa Kerndl si před lety pořídil obrovský pozemek s polorozpadlou budovou, kterou nakonec proměnil na domov snů.
Jazzový zpěvák a legenda swingu Ladislav Kerndl letos oslavil významné jubileum – 80 let. Většinu své kariéry trávil v zahraničí, jezdil s kapelou do Norska a také působil na amerických výletních lodích. Nakonec se ale usadil v Česku, kde si pořídil na začátku století rozlehlý statek, ze kterého vybudoval sídlo, které mu mnozí mohou závidět.
Obrovský pozemek se statkem, jezírkem i chatou
Láďa Kerndl trávil v minulosti mnoho času na své chaloupce, odkud měl perfektní výhled na sousední dům s rozlehlým pozemkem a statkem. Muž, který ho vlastnil, zemřel před revolucí a od té doby se o něj nikdo nestaral. Kerndl se ho pokusil koupit, ale za dob komunismu nebylo možné vlastnit více než jednu nemovitost, a tak z původního plánu sešlo. Štěstí se ale na něj nakonec usmálo – pár let poté, co padl komunistický režim, se statek objevil v dražbě a Kerndl se okamžitě chytil šance.
Celá nemovitost byla předurčena k zániku, legendárního zpěváka však lákala její záchrana, a tak se do ní okamžitě pustil. Rekonstrukce trvala dlouhých devět let, vyžádala si tisíce hodin práce a pochopitelně velké množství peněz. Na pozemku o rozloze 13 tisíc metrů čtverečních nakonec vzniklo velké sídlo s jezírkem, trampskou chatou a také jazzový klub. „Nechtěl jsem budovat statek jen pro sebe a svou rodinu, mým snem bylo, aby rozdával radost všem. Sál je otevřen všem hudebním stylům, pořádáme tam různé akce, firemní večery, rodinné oslavy, semináře, školení a v neposlední řadě svatby,” prozradil zpěvák pro CNN.
Jeden z nejsilnějších párů v českém showbyznysu
Ladislav Kerndl si se svou manželkou užívá na rozlehlém pozemku vytouženého a zaslouženého klidu. V minulosti se totiž oba potýkali s rakovinou. Láďa bojoval s rakovinou hrtanu už v 90. letech, přičemž doktoři mu tenkrát dávali pouze dva dny života. „Lékaři zavolali moji ženu a celou rodinu, ať se přijdou rozloučit, že končím,“ prozradil tenkrát zpěvák, který kvůli náročné chemoterapii shodil neuvěřitelných 32 kilogramů.
Nemoc nakonec překonal, v roce 2004 ho ale čekal další šok. Tentokrát rakovinou onemocněla jeho žena. Ta naštěstí po vzoru manžela nemoc porazila, i když oba ještě v průběhu následujících let museli s nemocemi několikrát zápasit. Sám Kerndl v rozhovoru pro Petra Macka tvrdil, že měl být už desetkrát mrtvý. S manželkou Miladou tvoří nejstabilnější pár českého showbyznysu a vzhledem k bojům, které museli oba svádět, rozhodně i ten nejsilnější.