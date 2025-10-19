Jaroslav Uhlíř přiznal, že se málem nenarodil. Jeho maminka se totiž snažila o přerušení těhotenství, ovšem na osud byly antikoncepční injekce krátké.
Českou hudební scénu bychom si jen těžko v naší redakci Osobnosti.cz dokázali představit bez fenomenálního autora písní Jaroslava Uhlíře. Jeho texty si broukají lidé napříč generacemi a jejich chytlavost je až nakažlivá. Přitom stačilo málo a jeho talent bychom nikdy nepoznali. Jeho matka se ho totiž snažila potratit.
Málem nepřišel na svět
Jeho maminka Jaroslava zjistila, že je těhotná ještě během probíhající 2. světové války, což mělo velký vliv na její rozhodování, zdali si dítě nechat. Stejně tak tomu bylo i u sestry Jiřiny. Obě děti se jejich maminka snažila potratit. K jejímu rozhodování přispěl i fakt, že se vdávala velmi mladá, což na druhou stranu nebylo v té době nic neobvyklého.
Uhlíř nezapře umělecké geny právě po ní. Milovala umění a zábavu, hrála v operetě a psala poezii. Dítě by všechno narušilo. Stačil jí její první syn Petr, kterého porodila ve 20 letech. Nicméně osud tomu chtěl jinak. Nakonec se narodila Jiřina a dne 14. září 1945 i Jaroslav. Přitom se nesnažila používat žádné babské rady, skutečně navštívila odborníky na klinice v pražském Karlíně, aby jí v obou případech těhotenství aplikovali antikoncepční injekce, které měly zabránit růstu plodu a podpořit jeho zánik.
Ještě krátce poté kontaktovala lékaře, že má pocit, že její těhotenství stále pokračuje, ale uklidňovali ji, že se plod následně vstřebá. Jenže Jaroslav Uhlíř se naštěstí nevstřebal. Dnes vtipkuje, že snaha jeho matky o interrupci může za jeho malý vzrůst, je totiž jediný z rodiny, kdo nedorostl příliš do výšky. Nakonec se stalo, že měl textař celkem tři sourozence, po něm se narodila ještě dcera Eva, ta ale v mládí zemřela na následky závislosti na drogách.
Oslavil osmdesátku
Díky osudu Jaroslav Uhlíř šlape po světě už 80 let a žije ve šťastném manželství s psycholožkou Helenou Uhlířovou-Chladovou, kterou pojal za manželku v roce 2012. Za jejich seznámení vděčí svému kolegovi a příteli Zdeňku Svěrákovi. Toho totiž Helena pozvala na indiánský pobyt pro nemocné děti, Helena pracuje s dětmi s cystickou fibrózou, a když následně nesla Svěrákovi ukázat fotografie z akce, seznámila se s Uhlířem. Svěrák šel nakonec Uhlířovi za svědka na svatbě.
Helena je v pořadí třetí Uhlířovou manželkou, poprvé se oženil už ve 20 letech, podruhé kolem čtyřicítky. Rozvod byl bouřlivý a soudilo se o miliony. Nakonec Uhlíř vyhrál. Z druhého manželství má dceru Elišku a syna Štěpána a zároveň je pyšným dědečkem vnučky Emílie.