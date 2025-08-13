Zora Jandová je žena mnoha zájmů a dost všestranná umělkyně. Je to herečka, zpěvačka, moderátorka, kreslířka a ilustrátorka a velmi úspěšná bojovnice tchaj-ťi. Kromě toho se zabývá i designem a zdatně se plete do práce architektům.
Vzhledem k tomu, že každý interiér vypráví svůj vlastní příběh, měl by být odrazem lidí, kteří ho obývají. Snad i proto si svůj dům v Mníšku pod Brdy navrhla Zora Jandová sama. Zručná je – jak sama říká – po obou tatíncích. Jak po tom biologickém, tak i po tom náhradním. Trávila s nimi čas v umělecké a návrhářské dílně, naučila se vše propočítat a zakreslit. A to všechno Zora uplatnila při přípravě domova své rodiny. Navrhla ho tak, aby odpovídal její energii. Zaměřila se na funkčnost, ale i na styl a estetiku. A právě na bydlení Zory Jandové jsme se na Osobnosti.cz zaměřili.
Cesta z Prahy na venkov
Zora Jandová se narodila v roce 1958 v Praze. Tam také strávila celé dětství v panelákovém bytě. Bylo to však na okraji Prahy a na dům navazovala volná příroda, s loukami, lesy a rybníky. Čili nádech venkova; a ten si už tehdy Zora zamilovala. Učarovala jí i vůně hospodářství u prarodičů, takže už od dětského věku byla s rytmem přírody propojená. Když její rodina hledala dům k trvalému bydlení, rozhlíželi se mimo Prahu.
Do Mníšku pod Brdy je přivedli kamarádi Jan Rosák a Zbyněk Merunka, kteří je přemlouvali ke koupi volné parcely, aby měli dobré sousedy, jak píše web ZprávyZMníšku. Když pak Zora Jandová s manželem Zdeňkem Mertou viděli tamní prostředí, neodolali. Kousek za domem by měli brdské lesy plné hub!
Když se estetika potká s pohodlím
A když už se mělo začít stavět od základů, pustila se Zora do vlastního návrhu, aby vytvořila domov svých snů. To se odehrálo už v roce 1999. A Zora se Zdeňkem a dcerami Viktorií a Ester v Mníšku zapustili kořeny. Jejich dům je prostorný, každý člen rodiny tu má své zázemí, včetně pracoven a ateliéru. Celá řada velkých oken propouští sluneční paprsky od rána až do západu slunce, uvádí se na webu IDnes.
Dominantou obýváku je velký jídelní stůl, který vyrobil otec Zorky Jandové. Je sice pro 12 lidí, ale při trošce dobré vůle se jich tam vejde i třicet. Což se i stalo. Každá židle je jiná, ale stylová a interiér jako celek vytváří velice uklidňující dojem. Velký podíl na tom mají i rostliny, které nejsou pouhým doplňkem bytu, ale promyšlenou součástí interiéru. A pak jsou tu ještě další detaily – třeba její kovové lampy v podobě květin a rostlin, které vyráběl pasíř.
Zora má doma spoustu porcelánu, ale i nábytku po rodičích a prarodičích, a ten postupně renovuje. Nevydrží totiž ani chvilku bez práce. Ilustruje, píše scénáře, renovuje, připravuje pohádky, soutěže a písničky pro Rádio Junior. Anebo popadne vnučku, posadí ji do kočárku a rychle do okolní přírody. Život Zory Jandové je pestrý a plný tvůrčí činnosti.
