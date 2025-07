Pink na svou dceru nemůže být více hrdá. Je jí teprve 14 let a ohledně svých ambic má jasno. Jejím snem je Broadway.

Děti slavných rodičů se buď vydají ve šlépějích své maminky či tatínka, nebo se rozhodnou, že s jejich profesí nechtějí mít absolutně nic společného. Zpravidla není nic mezi tím. Vidí slávu svých rodičů a touží po tomtéž, nebo z domova moc dobře vědí, jaká je odvrácená strana úspěchu a raději se rozhodnou držet v ústraní a žít si svůj vlastní život. Jak na Osobnosti.cz soudíme, dcera zpěvačky Pink se ve své mamince zhlédla a naskočila do umělecké branže.

Talent po matce nezapře

Pink se svou dcerou Willow Sage Hart, již má s motokrosovým závodníkem Carey Hartem, nazpívala společný singl Cover Me in Sunshine. V té době bylo Willow pouhých 7 let a už tehdy bylo jasné, že talent zdědila po své slavné mamince. Přestože byla velmi mlaďounká, fanoušky Pink okouzlila sílou svého hlasu, čistotou a také schopností, jak pracovat se svými emocemi, které do písně bravurně vložila.

Willow si dokonce vyzkoušela, jaké to je stát na pódiu před lidmi a zpívat. V roce 2023 se totiž jako 12letá objevila na prvním večeru turné Pink Summer Carnival 2023, o rok později pak pravidelně vystupovala na evropském turné své maminky. V tomto případě získala i svůj první honorář, protože za svá vystoupení dostala zaplaceno. Ve stejném roce si zazpívala se svou matkou verzi jejího singlu What About Us u příležitosti podzimního Demokratického národního shromáždění.

Jaké budou její další kroky

Po předchozích zkušenostech se zdá, že Willow se rozhodla jít ve šlépějích své matky a vydat se na pěveckou dráhu. Pink však sama uvádí, že svou dceru k profesi zpěvačky nikdy cíleně nevedla, vždy chtěla, aby si vybrala svou vlastní cestu. Zdá se, že nyní už je jasné, jakou budoucnost si Willow vybrala.

Její kroky míří na Broadway. „Učíme se spolu novou písničku, což je velmi vzrušující. Ještě se do toho úplně nepoložila. Hodně ji baví muzikálové divadlo. Snažím se jí trochu rozšířit obzory,“ svěřila se Pink pro deník People. Snaží se ji v jejích snech podporovat, ať už budou jakékoli. Nechce ji nikam tlačit, spíše jí být nápomocná a předat cenné rady a zkušenosti. Willow je inteligentní mladá dívka, která myslí i na zadní vrátka. Pokud neuspěje jako zpěvačka, láká ji chirurgie.

Dceru vychovává jako pohlavně neutrální

Pink je známá svými liberálními názory a vždy se řídila heslem, že ji nezajímá, co si myslí ostatní, každý by měl mít právo dělat si, co chce, a nesplňovat tak očekávání jiných lidí. Její postoj ostatně dokazuje i fakt, že svou dceru vychovává jako pohlavně neutrální. Dříve se nechala slyšet, že by nikdy nechtěla, aby Willow měla pocit, že je tlačena do předefinované ženskosti.

