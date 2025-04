Rodina a přátelé se rozloučili s Aničkou Slováčkovou. Felixe utěšoval kněz, Dádu museli podpírat

V úterý 15. dubna proběhlo poslední rozloučení se zesnulou Aničkou Slováčkovou. Přišly desítky hostů, kteří dodrželi Aniččino přání neoblékat černou.

Poslední rozloučení s Aničkou Slováčkovou proběhlo v kostele svatého Tomáše na Malé Straně. Obřad trval hodinu a zúčastnili se jej zpěvaččini nejbližší – rodina, přátelé, kolegové, dokonce i prezident Petr Pavel, který stejně jako většina dodržel Aniččino přání, aby smuteční hosté nedorazili v černém oděvu. V ruce držel jarní kytici plnou barev.

Felix Slováček měl zahrát jednu z písní

Nejbližší rodina a přátelé se rozloučili s milovanou Aničkou Slováčkovou přesně tak, jak si ona sama přála. Svůj vlastní pohřeb si naplánovala do detailu a rodina jej zařídila přesně podle jejích představ. I smuteční hosté se drželi jejího požadavku a přišli barevně oděni. Hudbu měla zařídit Aniččina kapela, jejímž členem je i její přítel Matěj Růžička.

Jednu z písní měl zahrát i samotný Felix Slováček, otec Aničky, do poslední chvíle věřil, že to zvládne, ale před obřadem vysvětlil, že se na to necítí a bude raději dělat oporu Dádě Patrasové, kterou ovládal pláč i třas. „Chtěla nás dát vždycky dohromady. Tak se jí to povedlo. Syn hrát bude, já ale ne. Nemám na to. A taky přece musím být vedle Dády a držet ji za ruku,“ uvedl Slováček podle AhaOnline den před pohřbem.

Kostel naplnila hudba

Anička by byla šťastná, kostel skutečně naplnila hudba přesně tak, jak si sama přála, a rozloučit se s ní přišly desítky hostů, jak uvádí Expres, včetně prezidenta Petra Pavla, jehož smutný výraz značil, že ho smrt zpěvačky velmi zasáhla.

Kromě rodiny dorazili například Ha Thanh Špetlíková, která dlouho hrála po boku Aničky v seriálu Ordinace v růžové zahradě, Martina Pártlová, Tereza Mátlová s partnerem, hudebník Jiří Suchý, herečtí kolegové Bára Štěpánová, Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem, Petr Rychlý s manželkou nebo Robert Jašków, Marta Jandová či Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem.

Po hodině bylo poslední rozloučení s Aničkou Slováčkovou u konce a smuteční hosté začali pomalu opouštět kostel. Felixe Slováčka uklidňoval kněz Jiří Veith a Dádě Patrasové museli muzikanti pomoci do auta. V půl páté odpoledne pohřeb definitivně skončil a poslední hosté se odebrali do svých domovů.

