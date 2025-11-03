Europoslankyně a šéfka komunistů Kateřina Konečná si nebrala servítky. Pustila se do zpěvačky Marty Kubišové a nepřímo i do prezidenta Petra Pavla.
Po neúspěšných volbách do Evropského parlamentu se Kateřina Konečná rozhodla dát o sobě zase vědět. Zvolila k tomu však ostrá slova, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Na síti X zaútočila na zpěvačku Martu Kubišovou, která se vyjádřila k možné účasti Oty Klempíře v nové vládě.
Konečná si rýpla do Kubišové kvůli Klempířovi
Na síti X Konečná napsala: „Podle vždy mravokárné Marty Kubišové spolupráce motoristy Oto Klempíře s StB je zásadní překážkou pro ministerský post. Jak pokrytecká slova od někoho, kdo na den přesně dva roky nazpět převzal státní vyznamenání od člověka, který byl rozvědčíkem, členem KSČ a na Sovětský svaz – dokud mu z toho kapalo – pěl ódy.“
Narážela tím na to, že Marta Kubišová převzala v roce 2023 Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy od prezidenta Petra Pavla. Pro zajímavost i tehdy se nad tímto okamžikem pozastavoval například Andrej Babiš, který rovněž prezidenta nazval „bývalým komunistickým rozvědčíkem“. Kubišová tehdy reagovala s humorem: „Víte, on vždycky plácne kdejakou blbost. Člověk to od něj ani nemůže brát vážně,“ uvedla pro CNN Prima News.
Konečná opět vyvolala rozruch
Reakce na nynější příspěvek Kateřiny Konečné byly okamžité a většinou velmi kritické. Její kolegyně z Bruselu Danuše Nerudová byla rázná. „Když soudružka komunistka pláče nad současným světem, nejsme na tom s demokracií vůbec špatně. Podstatně horší by bylo, kdyby tato zmařená ruská investice tleskala,“ uvedla sarkasticky.
Ať už si Konečná přála otevřít debatu, nebo jenom schválně vyvolat rozruch, výsledek byl jasný. Její výrok vyvolal dost negativních reakcí, z nichž některé byly možná až za hranou. Někteří uživatelé jí psali, že by měla raději mlčet, jiní si neodpustili nevybíravé poznámky k jejímu zdravotnímu stavu.
Hledání zastánců a další kontroverze
Zatímco na síti X čelila drtivé kritice, na Facebooku našla Konečná přece jen pár zastánců. Tam ji někteří lidé kupodivu podpořili a ocenili její odvahu mluvit otevřeně, zvláště když se zastala Filipa Turka, který byl ministrem práce Marianem Jurečkou označený za „duševního mrzáka“.
Zamyšlení k 28. říjnu: Pokus o zvrácení výsledků voleb aneb Co se to děje ve veřejném prostoru?!— Kateřina Konečná (@Konecna_K) October 28, 2025
Podle vždy mravokárné Marty Kubišové spolupráce motoristy Oto Klempíře se StB je zásadní překážkou pro ministerský post. Jak pokrytecká slova od někoho, kdo na den přesně dva roky…
Konečná si však neodpustila další ostrý komentář: „Zajímavé, že podobné (sebe)kritiky nebyl schopen, když v den tragédie na Filozofické fakultě UK neváhal pochlastávat na večírku ministerstva, a ještě čtrnáct dnů lhal, až se mu od huby prášilo,“ prohlásila. Tento výrok sice sklidil potlesk od části jejích příznivců, ale zároveň potvrdil, že balancuje mezi odvahou a provokací.
Zdroj: Autorský text, CNNPrimaNews, Facebook Kateřiny Konečné, sociální síť X Kateřiny Konečné