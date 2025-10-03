Před nedávnem se zpěvačka Markéta Konvičková objevila na veřejné akci a svým vzhledem, na kterém se jasně podepsala nemoc, mnohé šokovala.
Boj s onkologickým onemocněním je vždycky během na dlouhou trať. Své by o tom mohla vyprávět mladá a úspěšná zpěvačka Markéta Konvičková, která s tím svým válčí už dlouhé roky. Na Osobnosti.cz jsme si všimli, že nedávno upoutala pozornost svým zevnějškem, mimo jiné pohublejší postavou. Přesto se snaží být pozitivně naladěná a užívat si čas se svou rodinou.
S nemocí bojuje roky
Je jí teprve 31 let, už přes šest let se ale Markéta Konvičková musí denně potýkat se svou nemocí. Ta přitom ani nemá konkrétní název, jak uvedl iDnes, jde totiž o ojedinělý druh nádorového onemocnění. Markéta má tyto nádory hned na několik místech, nejvýraznější jsou přitom ty na plicích. Vzhledem ke specifičnosti tohoto onemocnění na něj nezabírá klasická chemoterapie, Markéta tak podstupuje léčbu formou hormonálních injekcí. Díky tomu se cítí celkem dobře a úplně normálně funguje a pracuje.
Slyšet zpívat ji můžete především populární hudbu. S ní na sebe také upozornila mezi tisícovkami soutěžících v pořadu Česko Slovenská SuperStar. A přestože se umístila jako devátá, přitáhla pozornost. Během následujících let pak nazpívala například alba Kafe, bar a nikotin, Tablo nebo JÁ.
Optimismem nešetří
I přesto, že hýří optimismem, cestuje a snaží se věnovat i své rodině (s partnerem má nyní pětiletou dceru Amálku), nemoc se na ní podepisuje. Jen před pár dny se podle portálu Extra objevila na křtu písně TY společně se svými kolegy z branže. Mezi nimi ale rozhodně upoutávala nejvíce pohledů.
Léčba způsobila, že se pokožka Markétě Konvičkové zabarvila do tmavšího odstínu. Ten mohlo nicméně zvýraznit i třeba opálení z dovolené v Řecku, kam jela s rodinou za zážitky. Nutno ale říct, že kritiku na svůj vzhled si musela vyslechnout už mnohokrát, proto se i začátkem roku pokusila své potíže vysvětlit ve videu na Instagramu.
„Jsem často v narkózách, pod různými zákroky, léčbou a nevím čím vším. Občas mi to vyhodí, že otékám, přijdu o vlasy, jsem tmavší,“ vysvětlovala tehdy s tím, že o své nemoci ale příliš mluvit nechce, protože je to její soukromá věc. Jednoznačné však je, že Markéta hodně zhubla. Zvolené šaty růžové barvy se třemi velkými růžemi na levém rameni na ní viditelně trochu visely. Zpěvačka i přesto hýřila optimismem a rozdávala jeden úsměv za druhým.
