Lucie Vondráčková si musela projít tvrdým rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem, aby konečně našla klid a štěstí u jiného.
Milostný život bývalých manželů Lucie Vondráčkové a Tomáše Plekance je i po několika letech od rozvodu stálým tématem, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Jejich příznivci se dodnes nemohou smířit s tím, že tak krásnému páru už je konec. Dnes už mají oba své partnery a vedou šťastné rodinné životy. Těsně po rozpadu jejich manželství se ale zdálo, že ke shodě u nich nikdy nedojde.
Láska jako trám
Na to, jak krásnou svatbu Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec měli, o to ošklivějším rozvodem museli projít. Když se ti dva dali dohromady a poprvé vystoupili na veřejnosti coby nový pár českého showbyznysu, lidé byli nadšení. Vondráčková vždy patřila k našim nejkrásnějším zpěvačkám a herečkám, něžná kráska, která našla lásku u sympatického hokejisty, jenž stále platí za idola mnoha žen.
Když ještě ke všemu došlo na veselku v roce 2011, veřejnost byla nadšená. Obřad proběhl v utajení v okruhu nejbližší rodiny a přátel. Později však byly zveřejněny fotografie ze svatby a Vondráčková byla skutečně krásná nevěsta. Ve tvářích obou novomanželů bylo možné vyčíst čisté štěstí. Společně začali žít v kanadském Montrealu, kde také přivedli na svět jejich dva syny. Škoda, že pohádka nevydržela navěky.
Dramatický rozvod
Pouhých 7 led od svatby Plekanec oznámil rozvod a jako důvod označil dlouhodobé neshody, což pro Vondráčkovou evidentně byla novinka. Zdali v tom hrála roli už současná manželka a matka dvou Plekancových dětí, tenistka Lucie Šafářová, to ví jen on. Nicméně došlo na rozvod, který byl velmi dramatický. Šlo především o majetek a také výchovu synů. Nakonec se však obě strany dohodly. Přesto mezi nimi panovalo dlouhé roky napětí. Teď už napjaté vztahy ochladly a bývalí manželé komunikují v klidu, převážně kvůli dětem.
Oba našli novou lásku a vedou spokojené životy. Tomáš Plekanec po boku své současné manželky Lucie Šafářové, Lucie Vondráčková vedle MMA zápasníka Zdeňka Polívky. Přestože jim okolí nedávalo příliš šancí kvůli velkému věkovému rozdílu, jelikož je bijec o celých 18 let mladší než zpěvačka, jsou spolu už přes 3 roky a jejich láska stále kvete.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Super, Instagram Lucie Vondráčkové