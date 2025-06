Andrej Babiš má celkem tři děti. Jeho nejstarší syn Andrej žije ve Švýcarsku a jejich vztah je poznamenaný složitou spletí událostí souvisejících s Čapím hnízdem.

Příběh Andreje Babiše mladšího je výjimečný nejen svou osobní dramatičností, ale i politickým přesahem. Syn bývalého premiéra Andreje Babiše se zcela nechtěně stal veřejně známou postavou v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, která dlouhodobě otřásá českou politickou scénou. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jak se osud nadaného pilota, jenž se kvůli zdravotním problémům ocitl na okraji společnosti, ještě více zkomplikoval rodinným konfliktem a mezinárodní epizodou, jež připomínala spíše špionážní román.

Jeho syn v kauze vystupuje jako spoluobviněný

Andrej Babiš mladší se narodil v roce 1983 v Bratislavě, pozdější premiér Andrej Babiš jej měl s první manželkou Beatou. Ta se později i se synem usadila v Ženěvě, kde oba dodnes společně bydlí. Andrej mladší vystudoval letectví a několik let pracoval jako pilot u společnosti Travel Service. Jeho kariéra však měla skončit kvůli problémům s koncentrací a psychickému přetížení. Pro většinu lidí by možná zůstal naprosto neznámou osobou, kdyby nebyl vyšetřován v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, kde vystupuje jako jeden ze spoluobžalovaných.

Ještě před projednáváním celého případu, v roce 2015, mu byla diagnostikována duševní porucha. Tehdy byl nejprve v poutech převezen do psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě a později, na žádost rodiny, byl přemístěn do Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Tady se ho ujala psychiatrička Dita Protopopová. Na její návrh mu určila za pečovatele svého manžela, ruského obchodníka s jízdními koly Petra Protopopova.

Otec z něj udělal bílého koně a diagnózu dostal účelově

Ten, jak všichni víme, jej odvezl nejprve do ruského Kaliningradu a začátkem roku 2018 s ním pobýval na Krymu. Andrej Babiš mladší tvrdil, že otec z něj udělal v kauze Čapí hnízdo bílého koně a za duševně nemocného byl označen účelově. Jeho „únos“ pak byl rovněž plánován, aby nemohl vypovídat před soudem. Vztah mezi Babišem mladším a jeho otcem se tak postupně proměnil v otevřený konflikt. Poslední ostrý střet mezi nimi proběhl před volbami v roce 2021, když se Babiš mladší objevil na otcově předvolebním mítinku.

Foto: Nextfoto, Andrej Babiš na vernisáži výstavy Voda a civilizace

„Dělám to nejen za sebe, ale i za ostatní lidi kolem mě. Dnes máš narozeniny, jsem naštvaný, ale informace, že jsem psychicky v pořádku, to by měla být nejlepší věc, kterou bys měl slyšet na své narozeniny. Přeji ti hodně štěstí v tvojí kampani a oblbování českého národa tvojí sektou ANO. Měj se! See you again. Budeš mě vidět v médiích,“ řekl podle deníku Echo svému otci do očí nedokonalou češtinou. Momentálně se Andrej Babiš mladší drží mediálně v ústraní. Koncem června by však měl padnout verdikt v obnovené kauze Čapí hnízdo. Je tak možné, že se syn k celé kauze znovu vyjádří.

Každopádně je vztah Andreje Babiše s nejstarším synem tímto vším silně poznamenán. Dalo by se říct, že je až na bodě mrazu. Z prvního manželství má ještě dceru Adrianu, není však známo, že by jejich vztah byl jakkoli blízký. Naopak se svou dcerou Vivien a mladším synem Frederikem má politik skvělé vztahy, scházejí se jako celá rodina navzdory tomu, že se Babiš v loňském roce rozešel s manželkou Monikou.

Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Echo