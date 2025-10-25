Ewa Farna dojala své sledující na sociálních sítích sérií fotografií z polského turné. Na pódiu divoška, v zákulisí milující maminka.
Ewa Farna je žena mnoha tváří. V současné době je na svém rozjetém turné v sousedním Polsku, kde se o své fanoušky stará stejně jako o ty v Česku. Nikoho z nich nechce připravit o svou nadupanou show. Samozřejmě svou cestu poctivě dokumentuje a sdílí na svých sociálních sítích. Tentokrát však dojala své sledující nejen snímky z pódia, ale hlavně ze zákulisí, kde se ukázala jako milující maminka.
Rodinu má s sebou
Ewa Farna skutečně jede na plné pecky. Svou show těší fanoušky jak v Česku, tak i v Polsku, což znamená, že má dvojnásobné množství práce, do toho připravuje svůj velkolepý koncert v Edenu, je aktivní na sociálních sítích, je hostem mnoha talkshow, podcastů a také se objevuje na řadě společenských akcích. Svou práci miluje, ale nechce, aby tím trpěla její rodina. Ale jak se zdá, herečka zvládá vše – budovat si svou rozjetou kariéru a zároveň být plnohodnotnou mámou.
To však znamená, že se někdy stane, že si svou rodinu bere s sebou na turné, aby každou volnou chvíli mohla trávit s dětmi a manželem. K tomu jí pomáhá její maminka. Nyní zpěvačka rozněžnila své fanoušky sérií fotografií z koncertů v Lodži a Wroclawi, kde ji můžete vidět jako energickou pařmenku na pódiu, ale i jako milující maminku v zákulisí, kde líbá svou tříletou dcerku Ellu.
Kde bere tu energii?
Skloubit práci a rodinu musí být extrémně náročné, přestože při pohledu na Ewu se zdá, jako kdyby neměla sebemenší problém. A únava? Vypadá to, že to je pro zpěvačku cizí slovo. Má jí na rozdávání a vděčí za to právě svým fanouškům, kteří jí svou podporou dobíjejí baterky zase zpět. „Emoce, energie, atmosféra… něco neuvěřitelného. Jste pro lidi a lidé jsou pro vás. Můžete to cítit na každém kroku,“ napsala jedna z fanynek k příspěvku.
