Bývalí prezidenti ČR patří mezi nejlépe zajištěné důchodce v zemi. Jejich penze a doživotní renty mnohonásobně převyšují příjmy běžných seniorů.
Když Václav Havel v roce 2003 odcházel z funkce, nikdo ještě netušil, jak výrazně se změní pravidla pro zajištění exprezidentů. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že jeho penze a následné požitky z ní placené jsou nejen zajímavým nahlédnutím do historie, ale také důkazem, jak se politika umí postarat o své vrcholné představitele. Havel tehdy končil s platem 164 700 korun měsíčně, nezdaněným podle tehdejších předpisů. Na rentu nárok neměl, a tak získal „jen“ odstupné ve výši 837 tisíc korun čistého.
Jedna z nejvyšších penzí v zemi
Půl roku po odchodu z Hradu Havel prohlásil pro Večerník Praha: „Stát mi nedává nic kromě starobního důchodu.“ Ten činil 22 tisíc korun, což tehdy znamenalo, že patřil do elitního klubu tří lidí v celé republice s důchodem přes 20 tisíc. Tehdejší mluvčí České správy sociálního zabezpečení Štěpánka Mikešová vysvětlila, že k dosažení takové částky by běžný občan musel osm let vydělávat kolem 300 tisíc měsíčně a na pojistném odvést zhruba 7,5 milionu korun. Návratnost? Až po dosažení 92 let věku.
Ještě téhož roku poslanci schválili zákon, který exprezidentům zajistil doživotní rentu 100 tisíc korun měsíčně. Havel tak mohl polovinu sumy použít pro osobní potřeby a druhou pro kancelář. Renta se vyplácela i v případě, že žádná kancelář nevznikla, a stát navíc hradil automobil s řidičem.
Jak jsou na tom prezidenti dnes
Současná úprava přiznává bývalým hlavám státu rentu 50 tisíc korun měsíčně a k tomu stejnou částku jako paušální náhradu na kancelář a asistenta. K tomu patří státní vůz s řidičem a ochranka. Výhody mohou ztratit pouze při spáchání úmyslného trestného činu nebo návratu na vysoký politický post. Klaus i Zeman navíc pobírají i běžný starobní důchod.
Nadstandardní zajištění exprezidentů bývá často terčem kritiky, a to zejména v době ekonomických krizí. Miloš Zeman nejednou čelil výtkám za využívání Hradu pro soukromé účely a Václav Klaus zase kvůli amnestii, kdy nechal propustit tisíce vězňů. Přesto zákon z roku 2004 zůstal beze změn téměř dvacet let.
Srovnání s běžnými důchody
Průměrná penze v Česku letos činí zhruba 20 800 korun, což je oproti prezidentské rentě velký rozdíl. Exprezident tak každý měsíc dostane minimálně pětinásobek toho, co běžný senior, a to ještě bez nutnosti dokládat výdaje spojené s paušálem. Zatímco průměrný důchodce se musí obejít bez služeb řidiče nebo státní ochranky, bývalé hlavy státu tyto benefity čerpají automaticky.
Zdroj: Autorský text, SeznamZprávy, VečerníkPraha, ZákonyProLidi