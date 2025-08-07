Film Holka na zabití byl hereckým debutem mladičké Dagmar Havlové, která v době natáčení byla těhotná. Herz se kvůli změně scénáře dostal až před soud.
Holka na zabití je česká krimi komedie z roku 1975, jež vznikla pod režisérskou taktovkou Juraje Herze. Natáčelo se především v Peci pod Sněžkou, některé interiérové scény se točily v Praze. Excelovala zde mladičká Dagmar Havlová, kdysi Veškrnová, která byla na počátku své herecké kariéry. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na některého zajímavosti pojící se s tímto snímkem.
Soud kvůli změně scénáře
Dagmar Havlové nastartoval filmovou kariéru snímek Holky z porcelánu, který taktéž režíroval Juraj Herz. Tam si jí poprvé všiml a z jejího výkonu byl tak nadšený, že ji ihned obsadil do hlavní role Holky na zabití. Ztvárnila zde mladičkou Annu, která přijede do Krkonošského hotelu hledat svou kamarádku Gitu, jež zde pracovala jako servírka. Trochu naivní Anna se nakonec pouští do detektivního pátrání, v němž jí jde o život.
Přestože příběh jeví všechny známky detektivky, Herz toužil natočit komedii. Scénář si z toho důvodu trochu upravil, což se nepotkalo s pochopením u scenáristy Josefa Šilhavého. Vyčítal Herzovi, že naprosto změnil žánr filmu. Navíc původně zamýšlenou mrazivou zimu vyměnil za letní Krkonoše. Spor se dostal až k soudu, který však režisér vyhrál, čímž až do konce natáčení oslabil vztahy na pracovišti. Dodnes je však film Holka na zabití kultovním snímkem, mnohokrát reprízovaným a změna scénáře na jeho úspěch neměla vliv. Nebo možná ano, možná je díky tomu ještě lepší.
Start kariéry i těhotenství
Přestože se jednalo teprve o druhý film Dagmar Havlové, dokonce první, kde si střihla hlavní roli, byla už v té době těhotná. Start její herecké kariéry byl tak v ohrožení. Ale herečka toužila po dítěti více než po čemkoli jiném, byla ochotná kvůli němu riskovat i své místo v divadle. Tehdejší ředitel Divadla Jiřího Wolkera jí dal jasně najevo, že jí hrozí vyhazov, ale herečka mu před obličejem zamávala smlouvou, kde stálo, že jako těhotnou ji vyhodit nemůže.
Skončila až dva týdny před porodem. Jak se nakonec ukázalo, brzké mateřství její kariéru nijak neohrozilo. Přestože se to tehdy příliš nenosilo, její manžel Radvít Novák zůstal doma na mateřské dovolené a Havlová se dál věnovala práci.
