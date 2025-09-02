Odjela do Bulharska na poslední chvíli, potřebovala si odpočinout a načerpat energii. Ale našla i něco nečekaného.
Do naší redakce Osobnosti.cz nám poslala čtenářka svůj příběh. S jejím souhlasem jsme se ho rozhodli zveřejnit. Někdy totiž stačí pár dní mimo realitu, aby se objevil někdo, kdo vás opravdu zasáhne. Přesně to se naší milé slečně stalo při pobytu ve slunečném Bulharsku.
Osudové setkání na pláži
„Do Bulharska jsem vyrazila poměrně narychlo, protože jsem si pořídila last minute pobyt. Cítila jsem, že už musím vypadnout ze svého dosavadního života, alespoň na chvíli. Potřebovala jsem se vymotat myšlenkami od práce, která mě poslední týdny úplně zahlcovala, a také od vztahů, protože mezi mnou a zbytkem rodiny bylo nějaké dusno,“ uvedla čtenářka Kateřina T. Vysvětlila, že se cítila osamělá, bez partnera a pochopení rodičů, ale kamarádku s sebou na poslední chvíli tahat nechtěla.
Když dorazila k moři, vybalila si a chvíli vydechla. První večer se pak vydala sama na procházku po pláži. Vzduch voněl mořem, vítr jí čechral vlasy a okolní svět se jí zdál tak klidný. Sedla si na lavičku u promenády a dívala se na vlny. „Po chvíli si vedle mě přisedl opravdu přitažlivý muž, nejdřív se zdál mlčenlivý, pak jsme prohodili pár slov a nakonec si skoro dvě hodiny povídali, ale osobně se mi nepředstavil. A vlastně ani já jemu. Prý přijel za stejným účelem jako já,“ popisovala.
Krátký, ale nezapomenutelný románek
Další večery se tak různě potkávali. Někdy v plážovém baru, jindy ve městě. Nikdy nic nedomlouvali, ale vždycky byl tam. Kateřina T. si připadala jako v jiném světě, kde se čas zpomalil. Vždycky byl elegantní, klidný a hodně pozorný, ale zároveň nebyl vlezlý. Jednoho večera ho políbila, impulzivně a vášnivě. Polibek jí opětoval, pak se usmál a řekl: „Třeba se ještě potkáme.“ Nevyměnili si číslo ani adresu, nic si nedomluvili. Ale v Kateřině to znova probudilo touhu.
Od dovolené v Bulharsku pak uběhly dva týdny. Kateřina T. zase byla zavalená prací. Jedno ráno vystoupila před budovou, kde pracovala, z tramvaje a spěchala ke vchodu. Dokumenty jí padaly z ruky, na hlavě rychlý drdol, když tu na chodníku vrazila do nějakého muže.
Šok po návratu domů
A nestačila koukat. Byl to on. Tajemný neznámý z pláže. Oba byli hodně překvapení, až muž jako první našel s velkým úsměvem slova: „Já přece říkal, že se určitě ještě potkáme, asi osud.“ Zjistila, že její objev od moře pracuje jen o dvě budovy dál. Kateřina sice pospíchala, ale tentokrát si aspoň vyměnili čísla a další den se potkali znovu. Zašli si tedy na kávu a povídali si o všem možném.
Těžko teď říct, co z toho bude. „Třeba z toho bude jen přátelství, ale chemie mezi námi rozhodně je. Ukázalo mi to, že život občas připraví zajímavé situace, které by člověka opravdu nenapadly,“ zakončila Kateřina T. Románek u moře se tak proměnil ve zkušenost, která pokračuje i po návratu domů.
Zdroj: Autorský text na základě podkladů od čtenářky