Oblíbený vědomostní pořad AZ-kvíz si můžete zkusit i z pohodlí domova. Chcete-li prověřit své znalosti bez přítomnosti televizních diváků, máte jedinečnou šanci.
Jste-li milovníky vědomostních soutěží, jistě vám není neznámý populární AZ-kvíz, který je stálicí České televize a svou oblibu u diváků si drží už téměř 30 let. Vznikly dokonce i odnože v podobě AZ-kvíz Junior nebo AZ-kvíz Speciál. Pokud jste si vždycky přáli vyzkoušet, jaké to je stát za pultem vedle neznámého soupeře a prověřit své znalosti, ale báli jste se vystupovat v televizi, nyní máte šanci vyzkoušet si, jak to s vámi vypadá přímo z pohodlí domova. Na Osobnosti.cz jsme si pro vás totiž připravili několik otázek ve stylu AZ-kvízu.
Drží se na špici
AZ-kvíz je nepochybně stálicí v oblasti vědomostních soutěží. Na České televizi se začal vysílat už v roce 1997 a od té doby jeho popularita jen roste. K němu také neodmyslitelně patří tváře Aleše Zbořila a Evy Machourkové, moderátorů, kteří jsou u vysílání pořadu od jeho samotného počátku. Už 28 let AZ-kvíz baví a prověřuje společnost otázkami na různá témata, na jejichž odpověď máte nápovědu v podobě počátečních písmen.
Soutěžící musí projít dvěma semifinálovými koly, z nichž vždy vzejde jeden vítěz. Výherci semifinálových kol se následně utkají ve finále. Vítěz poté zamíří k bankomatu, kde si ze slepých polí náhodně vybírá ta, kde by se podle něj mohl nacházet nejvyšší finanční obnos. Zúčastnit soutěže se můžete 5x po sobě. Už ale dost historie, jde se soutěžit. Připravte se, že se pořádně zapotíte.
KVÍZ
Kvíz: AZ-kvíz: Myslíte si, že máte všeobecný přehled?
Zdroj: Autorský text, Wikipedia