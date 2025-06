Když si Petr Štěpánek bral Zlatu Adamovskou, vlastnil již chatu, kterou postupně zveleboval. A nakonec se do díla pustili oba dva.

Manželé Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem se vzali již v roce 2013 a od té doby jsou stabilním a šťastným hereckým párem. Pojí je nejen jejich profese, ale také koníčky. Oba rádi cestují, a když nejsou někde v cizině ani nepracují, tráví volné chvíle nejraději na své chalupě poblíž hradů Kokořín a Houska. A právě na jejich chalupu jsme se na Osobnosti.cz podívali blíže.

Chalupu zvelebili vlastníma rukama

V Českém rozhlase Petr zavzpomínal, jak byla chata, která původně patřila jeho první ženě, v začátcích zanedbaná, nebyla do ní zavedená voda, mýt se původně chodili do potoka. Ale protože jsou se Zlatou oba dva hodně manuálně zruční, hodně si toho udělali sami. Někdy se prý dokonce i pohádají, kdo první si vezme vrtačku. A trávu seká Petr kosou – to jen na utvrzení té manuální zručnosti. Chatu zmodernizovali tak, že by ji dnes nikdo nepoznal. Když je ale řeč o modernizaci, nemluvíme o přeměně na nějaký elegantní, ale trošku neosobní prostor plný bílé, šedé a rovných linií.

Chalupa si zachovala ráz vesnického stavení. Když zřizovali koupelnu a toaletu, při té příležitosti udělali navíc i pokojík pro vnoučata. A Adamovská je pyšná na klasická kachlová kamna, která jsou v kuchyni a k nimž rovněž vybírala podlahovou dlažbu s retro vzory. Štěpánek chtěl mít rohy hezky zaoblené, jak vyprávěl v pořadu My, chalupáři, a na půdě našel modré kachle, které teď kamna zdobí, i když sem tam je prasklina, což ale dílu dodává to správné pohádkové kouzlo.

Znovu ve Zlatovlásce

Petr Štěpánek je s pohádkami ostatně hodně propojen; natočil jich totiž celou řádku. A pro web eXtra uvedl, že je velmi zklamaný z České televize. Ta kdyby neměla staré české pohádky, tak nemá co vysílat. Říká doslova: „Tehdy ta produkce pohádek, které byly laskavé a milé, byla tak vysoká, že se doopravdy všichni těšili na soboty a neděle, kdy byly televizní premiéry. Teď ČT udělá jednu vánoční pohádku, a to je celé. Je to škoda.“

Československo i Česko se dlouho mohlo pyšnit tím, že jsme točili jedny z nejkrásnějších pohádek – třeba původní Zlatovláska slaví úspěch už 53 let. Není škoda, že jsme si tuto pozici neudrželi? Letos přišla do kin nově natočená oblíbená pohádka Zlatovláska. A Petr Štěpánek si v ní opět zahrál. Nikoliv však Jiříka jako kdysi – tato role byla svěřena začínajícímu herci Tomáši Weberovi. Petr už má správný věk na to, aby hrál krále. A aby si užíval čas odpočinku v pohodlí své chalupy.

