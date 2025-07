Těhotná Miss World Krystyna Pyszková konečně sdílela pár informací o svém příteli a tatínkovi jejího miminka. Pochází ze zahraničí a seznámili se během světové soutěže krásy.

Miss World Krystyna Pyszková je v 8. měsíci těhotenství a zanedlouho se stane novopečenou maminkou. Své nové role se nemůže dočkat. Přestože je už ve velmi pokročilém stádiu těhotenství, pro mnohé bylo velkým překvapením, když oznámila, že čeká své první miminko. Modelka totiž radostnou zprávu dlouho úspěšně tajila. Stejně tak se jí dařilo tajit, kdo je otcem miminka. Na Osobnosti.cz jsme však zjistili, že svého partnera už představila světu.

Cesta k vytoužené korunce

Krystyna Pyszková pochází z Třince, kde také vystudovala Gymnázium Třinec a po jeho absolvování se odstěhovala do Prahy, kde v roce 2019 začala studovat práva na Právnické fakultě Univerzitě Karlovy a obchodní administrativu na MCI Innsbruck.

Krystyna se po Taťáně Kuchařové stala teprve druhou Miss World reprezentující Českou republiku. V roce 2023, tedy rok poté, co získala titul Miss Czech Republic, se z ní stala nejkrásnější žena světa. Krystyna předvedla úžasný výkon, celý večer absolvovala s horečkou, přesto na ní nebyly známky nemoci vůbec poznat.

Těší se na nový titul

Svou vysněnou korunku už získala, teď se však těší na zcela jiný titul, pro ni mnohem vzácnější, titul maminky. Není to ani týden, kdy na svém Instagramu sdílela radostnou událost a nechala se zvěčnit s těhotenským bříškem. Dva dny nato se objevila na červeném koberci při příležitosti zahájení 59. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kde vynesla šaty, které se sice zdály, že jejich záměrem je zakrývat bříško, nicméně nebylo tomu tak.

Modelka již hrdě prezentuje své těhotenství, a navíc v 8. měsíci se už jen těžko skrývá. Její příspěvek na sociálních sítích okamžitě pohltila vlna pozitivních komentářů, kde všichni krásce gratulují a přejí hodně zdraví a štěstí v nadcházejícím radostném období. V sérii fotografií také neopomněla zveřejnit svého partnera, tatínka dítěte.

Kdo je otcem dítěte Krystyny Pyszkové

Krystyna se snažila svého přítele dlouho tajit. Nyní, když společně nastoupí na novou cestu, se rozhodla, že ho konečně představí světu. Poznali se díky Miss World, když si modelka plnila své povinnosti v rámci světové soutěže krásy v Londýně, kde zrovna pobýval i její milý, jenž podniká v nemovitostech.

Poznali se v době, kdy jejich diáře byly nabité k prasknutí, neměli tedy příliš společného času, ale jakmile jsou spolu, věnují se jeden druhému a náramně si to užívají. Krystyna za svým přítelem do Londýna často létá, nicméně se zdá, že nyní budou muset svou situaci přehodnotit a nastavit si jiná pravidla. Něco jiného bylo, když byli jen sami dva, ale s miminkem se všechno mění. To má ale krásný pár jistě vymyšlené. Nové kapitoly života se už nemohou ani jeden dočkat.

Zdroj: Autorský text, Super, Blesk, Wikipedia, Instagram Krystyna Pyszko