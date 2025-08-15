Korunovační klenoty – to když se řekne, většina z nás si vybaví tradici, majestát a slavnostní ceremoniál. Jenomže v roce 2013 tomu bylo trochu jinak. Došlo totiž k jednomu z nejbizarnějších okamžiků české politické scény.
O mediální bouři se tehdy postaral prezident Miloš Zeman. Dne 9. května 2013 se v katedrále svatého Víta odehrála slavnostní ceremonie odemykání korunovačních klenotů. Měla to být chvíle důstojnosti, tradice a státní hrdosti. Pan prezident vstoupil do sálu vrávoravou chůzí a údajně zahalen alkoholovým odérem. Na Osobnosti.cz jsme se rozhodli připomenout tuto kontroverzní chvilku Zemanova prezidentského úřadu.
Okamžik, který se vryl do paměti
Korunovační klenoty jsou symbolem české státnosti a jejich představení by mělo být provázeno důstojným obřadem. K jejich odemknutí se však pan prezident dostavil s třesoucíma se rukama a nejistou chůzí. Což rozhodně nešlo přehlédnout. A v médiích to viděl celý národ. U dělníka by se řeklo, že byl opilý, u pana prezidenta se víc hodí fráze: lehká indispozice.
Oficiální verze: viróza, neoficiální verze: alkohol
Pražský hrad tehdy okamžitě vydal prohlášení, že prezident trpěl lehkou virózou. Mluvčí Hana Burianová uvedla, že Zeman měl horečku, byl nachlazený a při výstupu z komnaty se mu zatočila hlava, uvádí se na webu ZprávyAktuálně. Tehdejší premiér Petr Nečas se přidal s diplomatickým komentářem, že spekulace o jiných důvodech by byly „lidsky nevkusné“.
Jedním z klíčníků, kteří odemykali korunovační klenoty, byla i Miroslava Němcová. A ta v pořadu DVTV otevřeně přiznala, že pan prezident nebyl nemocný, ale opilý. „Byla jsem těsně vedle něj a z dechu poznáte, jestli má virózu, nebo je tam jiný důvod,“ uvedla. Dokonce prý zvažovala, že s klíčem odejde, aby ceremonii zablokovala. Obávala se však politických důsledků.
Miloš Zeman na ceremoniál totiž dorazil po večírku na ruské ambasádě, kde se slavil Den vítězství, píše web Novinky. Sám Zeman se v pořadu Hydepark vyjádřil takto: „Přiznám se vám k něčemu, co jsem zatím tuším nikomu neřekl. Při vstupu do klenotnice je devadesát točitých gotických schodů bez zábradlí a já už čtyři roky špatně chodím. No a když jsem z těch schodů sestoupil, tak k té chřipce se přidala ještě únava. Měl jsem horečku 39,2 °C, byl jsem unavený a špatně se mi chodilo. Když jsem ale viděl to video, nedivím se, že se mnozí domnívali, že jsem opilý.“
Zeman si na reprezentativním vystupování právě nezakládal
Inu, jak to bylo doopravdy, to ví asi jen Miloš Zeman sám. Nutno říct, že jeho eskapád bylo víc, od urážek novinářů („Novináři jsou pitomci, hnůj a fekálie.“) i obyčejných lidí („Každý sedmý občan je debilní, dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt.“) po sprosté vyjadřování v rozhovorech. Z toho všeho byla značná část národa znechucena a prezidentova chování si všímala i zahraniční média. Obraz České republiky v západních zemích svými výroky ani častou konzumací alkoholu rozhodně nevylepšoval.