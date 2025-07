Na sociálních sítích vzbudilo překvapení, že malý Luka neoslovuje svou mámu klasickým „mami“. Herečka Veronika Arichteva ale fanouškům vzkázala, že jí na tom nezáleží. Věří totiž ve vztah založený na důvěře, nikoli na titulech.

Veronika Arichteva má se svým manželem, českým režisérem Biserem Arichtevem, syna Luku, kterému je čtyři a půl roku. Vůbec se nezdráhá mluvit o svém způsobu výchovy, aniž by ho zároveň lidem nutila. Každopádně nedávno nás na Osobnosti.cz – a samozřejmě i její sledující – zaujalo na instagramu, když se v jejích stories objevilo video, v němž ji syn oslovuje jinak než mami.

Není to poprvé, kdy si kvůli výchově vyslechla kritiku

Video s reklamou na dětské batůžky by běžně nevzbudilo větší pozornost, kdyby v něm malý Luka neoslovil svou maminku jednoduše „Veru“. Lidé se okamžitě pustili do spekulací, zda je to normální, a ozvaly se i výčitky. Veronika Arichteva však na reakce odpověděla s klidem. Problém v tom nevidí, naopak to bere jako přirozený důsledek toho, jak doma s manželem komunikují. Prý je to lepší, než kdyby jí nadával.

Veronika je zvyklá, že její přístup k rodičovství budí emoce. Už dříve se stala terčem kritiky, když veřejně hovořila o tzv. respektující výchově. I tu někteří sledující označili za příliš liberální nebo přímo jako moderní rozmazlování. Herečka si z toho ale hlavu nedělá. Ví, že každý rodič si musí najít vlastní cestu.

O sobě říká, že je matka, která někdy ztratí nervy, a přiznává, že doma se občas křičí. „Bohužel víc já než Bisi,“ řekla pro Blesk a mimochodem tak pochválila svého muže, který zřejmě umí lépe zachovat klid. Přesto se snaží být k Lukovi vnímavá, a kdykoliv něco pokazí, omluví se. A Luka to dělá taky. Je přesvědčená, že právě tím se dítě učí empatii a vzájemnému respektu.

Omluva jako základ vztahu

Zní to jednoduše, ale ne každý rodič má odvahu přiznat chybu, natož se omluvit dítěti. Arichteva však věří, že právě to je zásadní pro zdravý vývoj. „Chápu, že vychovávat dítě v harmonii nejde a ani takové rodiče neznám, ale když se u nás něco po***e a já zařvu, nebo máme nějakou hádku s Lukou, tak je pak důležité jít a omluvit se,“ dodala.

A právě v těchto momentech se podle ní ukazuje, co dítě skutečně vnímá. Luka se prý učí přijít a omluvit se, protože chápe, že udělal něco špatně. Podle Veroniky to není o dokonalosti, ale o ochotě být lepší. Herečka se rozhodla nehrát na sociálních sítích roli dokonalé mámy. Ukazuje realitu, někdy klidnou, jindy unavenou nebo naštvanou. Ač se to ne každému líbí, stále více rodičů se s jejími postoji ztotožňuje.

Zdroj: Autorský text, Instagram Veroniky Arichtevy, Blesk, Deník