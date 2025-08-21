Nejen perfektní hlasatelka, ale také neskutečně silná žena, která si zaslouží obdiv – přesně taková je Marie Tomsová.
Marie Tomsová patřila ve své době mezi nejoblíbenější hlasatelky u nás, pak ale z ničeho nic zmizela z televizních obrazovek. Důvodem byl nejen přístup tehdejší České televize, ale také psychické problémy, které si s sebou Marie nesla kvůli tragické události z roku 1980. Co dělá dnes a jak se jí daří?
Práci v televizi ovlivnila tragická událost
Marie Tomsová snila v mládí o tvorbě kreslených filmů či ilustraci dětských knížek. Koneckonců, vystudovala výtvarné umění na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, a tak k tomu měla i veškeré predispozice. Osud ji ale zavál trochu jinam a když se od kamarádky v roce 1976 dozvěděla, že ČST pořádá konkurz na televizní hlasatelku, musela to zkusit. Něco ji k tomu jednoduše táhlo a jak se ukázalo, jít na konkurz bylo správné rozhodnutí.
Na konkurzu uspěla a o rok později se stala televizní hlasatelkou, která se navždy zapsala do srdcí televizních diváků. A ačkoliv svou práci milovala, ne vždy ji bohužel mohla vykonávat s radostí. V roce 1980 totiž přišla s manželem Milošem Tomsou o svého pětiměsíčního syna Lukáše. Ten zemřel na syndrom náhlého úmrtí kojence. „Syndrom náhlého úmrtí kojence. Tenkrát jsme to neznali, nevěděli. Ve spánku na bříšku… bylo mu pět měsíců,“ popisuje s těžkým srdcem Marie v pořadu 13. komnata, pro kterou je vzpomínka na tragickou událost stále nesmírně bolestivá.
Bolestivá byla i v roce 1980, přesto se Marie vrátila do práce, jelikož podle svých slov nemohla doma zůstat. „Já jsem se musela vrátit, abych mohla žít. Já bych doma nemohla zůstat,” popisuje ve zmíněném rozhovoru. V té době bohužel neměla s kým o tragické události mluvit, a tak se s manželem uzavřeli do sebe. „Tam byla ta situace jejich taková, že se skutečně na nějakou dobu zcela uzavřeli. Dneska se má kam obrátit, to tehdy ale nebylo,” popsal kamarád PhDr. Petr Šmolka.
S manželem je přes 50 let a mají dvě děti
Marie pak jako hlasatelka působila až do roku 1995. Ve svých 38 letech přivedla na svět syna Miloše, krátce po něm pak dceru Míšu. Celá rodina to prožívala jako zázrak a jelikož si chtěla Marie i vzhledem k minulosti užít toto období co nejdéle, chtěla pro televizi pracovat externě. To jí ale nebylo umožněno a nakonec s ní televize ukončila pracovní poměr.
Naštěstí se brzy objevila jiná příležitost. Michal Fleischman z rádia Frekvence 1 oslovil bývalé hlasatelky a Tomsová dostala místo v Dámském klubu. Na tu dobu vzpomíná dodnes s úsměvem. Následovala Prima jízda, společenské akce a také práce ředitelky obecně prospěšné společnosti zaměřené na prevenci dětských úrazů.
Dnes je Marii 73 let a s manželem, se kterým si prošla nejednou nelehkou životní zkouškou, je už dlouhých 50 let. „50 let se známe a brali jsme se v roce 1976 – za rok máme zlatou svatbu,“ popisuje Marie v rozhovoru pro Lifee. Sama přitom říká, že ji ani jednou za celý vztah nenapadlo, že by od svého manžela odešla. Jejich láska je tak jasným důkazem toho, že když se na vztahu pracuje, může pak překonat i ty největší a nejtěžší překážky.