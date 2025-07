Beata Rajská je vdaná za podnikatele Libora Rajského. Jejich manželství je harmonické už 35 let, přesto doma dříve lítaly časopisy.

Módní návrhářka Beata Rajská se už řadu let drží na špici v oděvním průmyslu a ve světě módy. Stejně tak je úspěšná i ve svém osobním životě, s podnikatelem Liborem Rajským totiž tvoří pár už neuvěřitelným 35 let, jak jsme na Osobnosti.cz dohledali. Stále si mají o čem povídat a stále se velmi milují. Netají se však tím, že doma to byla často Itálie a časopisy létaly vzduchem.

Móda mu nic neříká

Když se Beata s Liborem poprvé potkali, Libor byl stále ženatý. Ovšem s Beatou si tak krásně rozuměli, měli mnoho společných témat a stále si měli co říct. Zvláštní však je, že móda mu absolutně nic neříká. Věnuje se oboru strojírenství a oblečení zkrátka považuje za nutnost, není to pro něj osobně faktor, jímž člověk vyjadřuje svou osobnost, své emoce nebo v čem se chce cítit krásně.

„Nehezké jsou i naše dojezdy do Varů, kdy si vždycky něco vyslechnu. Můj muž vnímá módu jako spotřební věc a nebere ji tak vážně jako já. Ale to asi není takový zlozvyk. To už spíš mariáš,“ nechala se slyšet Beata v rozhovoru pro iDNES, když jí byla položena otázka, jaký zlozvyk na svém muž nemá ráda.

Italské manželství

Beata své manželství s Liborem přirovnává k italskému, rozhodně je v něm mnoho emocí, které musí ven. Oba jsou velmi tvrdohlaví a jdou si za svým. Nicméně se oba naučili kompromisu a umí si věci vyříkat, i když dříve lítaly booky (tlusté časopisy s módní kolekcí) vzduchem. Bez respektu jeden k druhému by to ale zkrátka nešlo.

Když už byly jejich děti trochu větší, pustila se naplno do podnikání. A tehdy to znamenalo jisté přizpůsobení i pro jejího muže. „Po jedné z vášnivějších diskusí, kde je ta uvařená roštěná, jsme pak jeli koupit novou ledničku s přehlednějšími policemi. My jsme totiž oba silné osobnosti a někdy jsme při argumentaci schopní málem vystoupit z auta. On se ale naštěstí nebojí chytit vařečku do ruky. Říká, že měl dvě možnosti: buď bude jíst ohřívané jídlo, nebo začne vařit,“ vyprávěla Rajská pro Novinky.

Foto: Nextfoto, Beata Rajska s manželem na party UniCredit Banky na Mlýnské kolonádě

Manželé se brali těsně po revoluci a dnes jsou spolu úžasných 35 let. Jak Beata v rozhovoru sama řekla, je potřeba si umět věci vyříkat a o svou osudovou lásku bojovat, pokud to není blbec. Z manželství vzešli synové Libor a Hynek. Žádný z nich však nejde ve šlépějích svých rodičů, byť jak mladší Libor uvedl, profese a vytíženost obou rodičů bratry do jisté míry poznamenaly.

„Určitě jsem poznamenaný tím, že jsem v tom vyrůstal. Oblečení se u nás v rodině tak nějak odjakživa řešilo… Já osobně mám nejradši volné triko a tepláky, takže rodiče ze mě občas rostli,“ vzpomínal Libor se smíchem pro Prima Ženy. Dnes Libor pracuje v jedné z největších PR agentur v Česku. Poskytuje firmám poradenství, jak mají komunikovat s médii.

Zdroj: Autorský text, Novinky, iDNES, Prima Ženy