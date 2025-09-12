Leoš Mareš je majitelem honosného stavení v jižních Čechách. Z polorozpadlého statku vytvořil luxusní sídlo k odpočinku.
Jižní Čechy se staly pro mnoho českých hvězd útočištěm, kam mohou utéct před ruchem velkoměsta a užívat si tak klid a přírodu. Ani Marešovi nejsou výjimkou. Leoš Mareš se svou manželkou Monikou sice milují přepych svého pražského bytu, ale také jsou majiteli statku v obci Záblatí blízko Lomnice nad Lužnicí, kam si jezdí odpočinout. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak jejich chalupa vypadá.
Statek s bazénem a saunou
Nepředstavujte si nějakou ratejnu se suchým záchodem a vodou ze studny. Ani v tomto případě totiž není o přepych nouze. Luxusní sídlo oplývá nejen bazénem, ale i saunou a také nadstandardní kuchyní. Marešovi tak mají kam utéct za klidem, ale rozhodně není potřeba se nějak omezovat. Moderátor si nemovitost pořídil před dobrými dvaceti lety a dnes zrekonstruovaný statek nabízí všechno, co byste našli v moderním domě v Praze.
Leoš Mareš zde tráví čím dál tím více času. Dokonce odtud občas jezdí vysílat Ranní show do Evropy 2, kde má nástup ještě před šestou hodinou ranní. Místo mu přirostlo k srdci, a i když má Prahu rád, s narůstajícím věkem si uvědomuje, že tím největším luxusem je právě klid. Navíc dojezdová vzdálenost od našeho hlavního města je 130 kilometrů, což jsou cca 2 hodiny cesty. Nic náročného. „Cítím, že bych tady chtěl jednou žít, jak říkají chalupáři. Fakt to tak je. A ve výsledku i díky té vzdálenosti od Prahy máte pocit, že někam dojedete,“ přiznal dříve moderátor pro Budějckou drbnu.
Náročná rekonstrukce
Leoš Mareš do jihočeské oázy klidu investoval nemalé peníze. Rekonstrukce byla vskutku náročná, i když zpočátku moderátor tvrdil, že touží jen po skromné chalupě. Nakonec se z toho ale vyklubala představa honosného stavení se třemi garážemi, bazénem, saunou, jednoduše vším, na co si člověk vzpomene a k relaxaci může využít.
Přesto ale ponechal ducha jihočeského statku a interiér je skutečně pojat v selském stylu. Také potvrdil, že podobné stavení byl vždy jeho sen. Klasický statek do účka, který bude uzavřený vraty. Nakonec zjistil, že přesně takové nemovitosti se nacházejí právě v jižních Čechách, kde si našel místo, kde možná stráví své stáří.
Zdroj: Autorský text, Budějcká drbna, Instagram Leoše Mareše, Blesk