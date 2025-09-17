Herce Jiřího Krytináře nebylo těžké si zapamatovat. Dcera Jana mu dlouho nemohla odpustit, přesto ho nakonec přijala zpět.
Herec Jiří Krytinář byl vzhledem ke své výšce dobře zapamatovatelný herec. Rád bavil lidi, a co se hereckého výkonu týče, ztvárnil přes 70 rolí. V životě však často riskoval a dělal různé vylomeniny. To těžce nesla hlavně jeho dcera Jana, která se tatínka dokonce v jednu chvíli zřekla, jak jsme tehdy v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali.
Život s nemocí a cesta k herectví
Jiří Krytinář se narodil s vrozenou nemocí zvanou osteochondrodysplazie, kvůli které měřil jenom 122 centimetrů. Přesto se s tím smířil, nenechal se odradit a našel si cestu až na jeviště. Byl členem několika divadelních souborů a díky svému vzhledu získával specifické role, v nichž zkrátka neměl konkurenci. Lékaři mu nabízeli operaci, která mohla jeho zdravotní stav ovlivnit, ale Krytinář se rozhodl ji nepodstoupit, a dokonce z nemocnice utekl. Mnoho lidí tím překvapil, ale zvolil si to sám.
Proslavil se v pohádkách, historických filmech i televizních inscenacích. Diváci si ho pamatují například z Třetího prince, Arabely nebo z řady inscenací Národního divadla. Velmi dobře si ho pak zapamatovali lidé z kultovního seriálu Hospoda. Díky specifickému vzhledu byl často obsazován do rolí šašků, králíků, skřítků nebo jiných bizarních postaviček.
Večírky, ženy a avantýry
Krytinář byl i přes svůj handicap milovníkem společenského života. Navštěvoval všelijaké večírky, rád bavil své okolí a nikdy mu nechyběla pozornost žen. Poprvé se oženil až v roce 1989 s Magdou, která trpěla stejným onemocněním. Společně vychovávali dceru Janu. I ta po rodičích zdědila malý vzrůst.
Manželství ale dlouho nevydrželo, a to především kvůli Krytinářovým milostným avantýrám. Dcera mu jeho nevěry vyčítala a moc spolu nevycházeli. Definitivní hádka přišla v době, kdy se do médií dostala aféra s Olivií Žižkovou. Ta zveřejnila jeho intimní fotografie a popsala jejich blízkost v nelichotivých souvislostech. Pro Janu to byla poslední kapka. Na sociálních sítích tehdy uvedla, že raději nebude nosit otcovo příjmení.
Usmíření před koncem
I přes všechny skandály se Krytinář snažil získat si dceru zpět. Ke konci života se mu to podařilo a Jana mu dokázala odpustit. Otec na ni přepsal část bytu v Jablonci a společně plánovali, co bude dál. Jenže pak přišel nečekaný infarkt. „Sice se psalo, že zemřel na plicní embolii, ale nebyla to pravda. Táta se dlouho léčil se srdcem. V posledních letech měl navíc nadváhu, což jeho stavu moc nepřispívalo. Umřel náhle a okamžitě. Doufám, že se netrápil,“ uvedla Jana pro IDnes.
„Budu na něj vzpomínat jenom v tom nejlepším, protože jsme toho spolu zažili mnoho krásného. Byl to můj táta a já byla jeho jediná dcera. Měli jsme mezi sebou takové pouto, které nedokáže nikdo pochopit. Jenom dcera s otcem,“ uvedla Jana při pohřbu, jak napsal deník Expres. Smrt táty v roce 2015 ji zasáhla o to víc, že měli naplánované společné cestování, kterého se už nedočkali.
