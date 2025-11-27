Odchod herečky a dabérky Jorgy Kotrbové zanechal ve světě umění prázdné místo. Navždy si ji budeme pamatovat jako Zlatovlásku.
Odchod herečky Jorgy Kotrbové, která se do našich srdcí zapsala navždy jako Zlatovláska, značí konec jedné české pohádkové i dabingové éry, jak v redakci Osobnosti.cz se smutkem soudíme. Zemřela 24. listopadu 2025 v 78 letech. Hereckou kariéru nastartovala už ve 14 letech a během svého působení okouzlila diváky jak nezapomenutelnou podobou krásné princezny v pohádce, tak i svým hlasem, který zazníval v seriálech.
Hvězda s rychlým startem
Kotrbová se narodila 26. dubna 1947 v Praze. Kariéru herečky odstartovala ve velmi mladém věku, v pouhých 14 letech, kdy ji režisér Karel Kachyňa obsadil do ústřední role ve snímku Trápení (1961). S vnímavostí a přirozeností jí vlastní v něm zahrála dívku, která najde porozumění spíše u koně než u svých dětských vrstevníků.
Díky této roli se jí otevřela cesta k filmu i do divadla. Nejprve působila v Realistickém divadle (dnešním Švandově) a později v Divadle Na zábradlí. Do srdcí českých diváků se však zapsala především jako princezna z pohádky Zlatovláska (1973). Ta se pro ni stala ikonickou. Z Jorgy tak byla princezna, kterou znalo několik generací. Nicméně i přes velký úspěch sama herečka pro Deník přiznala, že tato role pro ni byla zároveň prokletím: „Mně ten film zkazil život. Pro všechny už jsem navždy byla ta Zlatovláska.“
Filmy, divadlo a dabing
Počátkem 80. let se Kotrbová postupně stáhla od točení filmů a více se věnovala divadlu a dabingu. A i když už nehrála ve filmech, právě díky dabingu byla slyšet v téměř každé české domácnosti. Hlas propůjčila například majorce Margaret „Šťabajzně“ Houlihanové v americkém seriálu M*A*S*H, ale i spoustě dalších zahraničních hvězd z filmů a seriálů. Za celoživotní přínos dabérské profesi jí byla v roce 2021 udělena Cena Františka Filipovského.
I když na jevišti prakticky vyrůstala a částečně na něm žila a v dabingu působila přes desítky let, po roce 2000 se rozhodla pro definitivní ústup do ústraní. Vzdálila se od kamer i mikrofonů a našla nový domov na poklidném venkově.
Autentická žena žijící obyčejný život
Zatímco pro diváky zůstala Zlatovláskou s vyzývavým úsměvem a pohádkovými šaty, sama Jorga Kotrbová si později vybrala něco jiného. Vrátila se ke kořenům, u nichž nalezla klid a soukromí. Po restituci získala majetek, hned několik činžovních domů v Praze, takže pracovat nemusela, psal web PrimaŽeny. Peníze poté investovala do vysněného života na farmě, přestěhovala se na venkov a věnovala se koním.
Rozhodla se žít jako obyčejná žena, a ne jako filmová hvězda, což se často nevidí. V rozhovorech opakovala, že o mediální pozornost nemá zájem a dává přednost svému soukromí. Tato volba života nebyla nijak unáhlená, naopak šlo o dlouhodobé splnění snu a promyšlený tah, o němž herečka dlouho uvažovala. Štěstí pro ni bylo důležitější než sláva.
Čest její památce
S odchodem Jorgy Kotrbové končí dlouhá kapitola českého filmu, pohádek i dabingu. Přesto nám po ní zůstane hlas, který vdechl život oblíbeným postavám, a filmy, v nichž hrála. Přestože ona sama říkala, že roli Zlatovlásky by nejraději vymazala ze svého života, pro nás už navždy zůstane zkrátka princeznou.
