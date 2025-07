Dana Morávková si pořídila luxusní vilu po Miss ČR 1998 Kateřině Stočesové za neuvěřitelných 36 milionů korun.

Dana Morávková a její manžel Petr Malásek jsou Pražáci každým coulem, milují hlavní město a nikdy by jej nevyměnili za žádné jiné místo k bydlení. Dlouhé roky bydleli v podkrovním bytě, z něhož se rozhodli odstěhovat do honosné vily v Modřanech s výhledem na Vltavu a celé město. Jejich nový domov je však stál nemalé peníze.

Dům nad Prahou za 36 milionů

Dana Morávková si společně se svým manželem, hudebníkem Petrem Maláskem, pořídila nádhernou vilu v Modřanech za neuvěřitelných 36 milionů korun. Její předchozí majitelkou byla Miss ČR za rok 1998 Kateřina Stočesová, která opustila svět showbyznysu a našla své uplatnění v realitách, jak uvádí Blesk. Úspěšná obchodnice s nemovitostmi tak manželům učinila nabídka, jež se neodmítá.

Spousta lidí se postupem času z Prahy stěhuje do okolních obcí, kde je větší klid, ale Morávková přiznala, že tohle není její případ. S manželem Prahu milují a nikdy by ji neopustili. Jediné, co chtěli, držet se trochu dále od ruchu jejího centra. Dlouhé roky podle iDnes pobývali v podkrovním bytě v pražských Vršovicích, jejich přesun do Modřan byl tedy splněním všech jejich požadavků. V Praze zůstali a zároveň mají klid.

Interiér podle hereččina vkusu

Dana Morávková v módě preferuje elegantní ženský styl a není tomu jinak ani v jiných oblastech, jako například v dekorování domácnosti či navrhování kabelek. Má svou vlastní kolekci, v níž mohla realizovat svou vášeň pro čisté linie. Podobně je na tom i její dům, jímž prostupuje spousta světla, design je velice jednoduchý, nic přeplácaného.

Nebrání se modernímu stylu a také je známá tím, že si potrpí na kvalitu. Měla jasnou představu, jak její nový dům bude vypadat, téměř vše si navrhla sama, ale neodmítla ani radu odborníků. S jejich pomocí si zařídila nejen krásné bydlení přesně podle jejích představ, ale i zahradu, kde v případě hezkého počasí tráví hodně času s rodinou.

Jejím majstrštykem je však kuchyně. Někteří by se mohli smát, protože se herečka netají tím, že nebývala zrovna zdatnou kuchařkou, nicméně koronavirová pandemie leccos změnila, Morávková měla více času, který trávila doma a věnovala se mimo jiné i vaření. V novém domě si zařídila kuchyň přesně tak, jak si přála.

