Tomáš Krejčíř byl svého času úspěšným hercem a televizním moderátorem. A pak se – prakticky ze dne na den – ze showbyznysu vytratil.
Ono se v uměleckých profesích sem tam stane, že tváře, které byly zcela nedávno součástí televizních obrazovek, najednou zmizí. Bez varování, bez vysvětlení, bez rozloučení. A pokud jde o někoho hodně oblíbeného, celá divácká obec si klade otázky a média spekulují, co se vlastně stalo. Až se postupně dříve obdivovaná osobnost divákům úplně vytratí z paměti. Na Osobnosti.cz máme teď na mysli konkrétního člověka, herce a moderátora Snídaně s Novou Tomáše Krejčíře, kterého divačky milovaly. Zajímalo nás, kam se jeho kroky nakonec ubíraly.
Rodinná pouta skončila a s nimi zmizel i Adam Rubeš
Co se stalo s člověkem, který byl zvyklý na světla reflektorů a na veřejný úspěch? Potkal osudovou lásku a dal se na podnikání. Když si Tomáše Krejčíře vybavíte, vytane vám na mysli postava Adama Rubeše ze seriálu Rodinná pouta nebo psychologa z Ordinace v růžové zahradě. Pak si ještě zahrál v seriálu Všechny moje lásky, v Ulici a z umělecké scény zmizel. Rozhodl se opustit známou cestu a vydal se na jinou, která vede mimo jeviště a filmové kamery.
Co ho k tomu vedlo a jak žije Tomáš Krejčíř dnes? Tomáš byl dříve členem mormonské církve. A jak popsal v rozhovoru pro Aha!, to ho limitovalo do takové míry, že musel odmítat spoustu rolí, byť byly za pěkné peníze. V této církvi byla i jeho žena a jejich tři děti, a nakonec z ní všichni vystoupili. Jenomže karta osudu stejně určila všechno jinak. Při moderování Snídaně s Novou potkal oční lékařku Petru, zamilovali se do sebe a Tomáš se s první ženou rozvedl. S Petrou mají další dvě děti.
Z herce podnikatelem
Tomáše velmi trápilo, že své první rodině způsobil bolest. Pro magazín DNES říkal: „Myslel jsem si, že mně se to nikdy nestane. Bylo mi jasné, že rodinu musím finančně zajistit.“ A tak si s Petrou řekli, že vybudují společný byznys, aby Tomáš dokázal uživit obě rodiny. A stalo se. Otevřeli oční kliniku, která byla natolik úspěšná, že ji záhy rozšířili o zubní ordinaci, dentální hygienu a estetická centra. V roce 2018 už měli třicet provozoven, uvádí se na webu Extra.
Po odborné stránce Tomáš samozřejmě do kliniky nezasahoval, ale jinak dělal skoro všechno. Od nakupování materiálu přes řízení provozu a podepisování smluv až po občasné uklízení.
Život na venkově
Jenže jak se říká – v nejlepším se má přestat. Jednoho dne Krejčířovi tuto obrovskou firmu prodali a stali se z nich milionáři. A přestěhovali se na venkov. Mají farmu, pět hektarů pozemků a spoustu zvířat. A jsou náramně spokojení, i když farma na sebe prozatím nevydělává. Ale snad to přijde…
