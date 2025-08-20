Oblíbená herečka Sara Sandeva má už několik týdnů vážné zdravotní potíže. Musela ustoupit i z inscenace Marta na Letní scéně Muzea Kampa.
Když v červenci musela Sara Sandeva odstoupit z role Desdemony v Othellovi, fanoušci doufali, že jde jen o krátkodobou indispozici. Jenže situace se opakuje. V redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že Letní scéna Musea Kampa oznámila, že v inscenaci Marta ji nahradí Kristýna Jedličková. „Vážení diváci, z důvodu rekonvalescence Sary Sandevy se letos v MARTĚ zhostí role Heleny skvělá Kristýna Jedličková. Samozřejmě v roli Heleny uvidíte i Zuzanu Stavnou, jako doposud. Saře přejeme co nejdřívější návrat na jeviště a Kristýně mnohokrát děkujeme a zlom vaz!“ stálo na Instagramu oficiálního profilu.
Záhadná nemoc a spekulace z Varů
Co herečku trápí, to zatím nikdo neprozradil. Ještě nedávno se objevila na karlovarském filmovém festivalu, kde působila plná energie. Jenže krátce poté zmizela ze scény i ze sociálních sítí. Fanoušci tak spekulují, jestli nejde o vleklou nemoc, nebo dokonce o těhotenství, uvádí Blesk. Podle zákulisních informací se první problémy objevily hned po návratu z Karlových Varů.
Na jednom z festivalových rautů prý hostům nesedly mořské plody. Mnozí se proto domnívali, že i Sandeva se přiotrávila. Jenže nemoc u ní přetrvává déle, než by se u obyčejné otravy čekalo. Další možností podle některých je, že partnerka Jakuba Prachaře čeká miminko. Sama herečka se ale k ničemu nevyjádřila a už několik týdnů o sobě na sítích nedala vědět.
Prachař po jejím boku mlčí
Zatímco fanoušci i média řeší, co se s pohlednou herečkou děje, Jakub Prachař o situaci mlčí. Ani na festivalu ve Varech se po boku partnerky nevyjadřoval k jejímu zdravotnímu stavu a stejně tak nereaguje ani na dotazy novinářů.
Jediné, co je jisté, je fakt, že se Sandeva dočasně stáhla z veřejného života. Ať už jde o vleklou nemoc, nebo radostnější důvod, její fanoušci jí drží palce, aby se na jeviště i před kamery vrátila co nejdříve.
Zdroj: Autorský text, Blesk, Instagram Letní scény Muzea Kampa