Tereza Bebarová je důkazem toho, že první láska může být tou osudovou. Se svým partnerem je už více jak 30 let.
Tereza Bebarová patří k osobnostem českého showbyznysu, o jejichž soukromí se toho ví jen velmi málo. Buď si jej bedlivě střeží, nebo se jim skandály vyhýbají, tudíž bulvár nemá o čem psát. Herečka patří do obou skupin, již přes 30 let udržuje stabilní vztah se svým partnerem, s nímž založila rodinu. Na Osobnosti.cz nás mimo jiné zajímalo, jestli se nechystá na vdavky.
S hlasem dovede zázraky
Přestože Tereza Bebarová působí na české herecké scéně již řadu let, do povědomí diváků se dostala především coby Světlana ze seriálu Ulice. Světlana pocházela z Ukrajiny a nutno podotknout, že přízvuk Bebarová zvládla dokonale. Byl téměř k nerozeznání od jejího hereckého kolegy Alexandra Minajeva, který z Ukrajiny skutečně pocházel a zde si zahrál Světlanina bratra Hrihorije. Bohužel, obě postavy v seriálu potkal stejný osud – zemřely.
Tereza Bebarová vystudovala herectví na ostravské konzervatoři a poté nastoupila do angažmá v Divadle Aréna, následně přešla do Národního divadla moravskoslezského. Jakmile se přestěhovala do Prahy, kde působila v Divadle Na Fidlovačce a v současnosti v Divadle na Vinohradech, otevřely se jí dveře do světa filmu a seriálů. To, že se svým hlasem umí zázraky, dokázala už v Ulici, není tedy divu, že pro mnohé může být známější její hlas než tvář. Aktivně se totiž věnuje dabingu.
S partnerem žije na psí knížku
Co se týká jejího osobního života, už přes 30 let žije s partnerem Ivanem Kotmelem, scenáristou, s nímž má dvě dcery – Klaudii a Sofii. Seznámili se už při studiích v Ostravě, kde se ona věnovala činohře a on loutkoherectví. Pro oba to byla první láska, která nezvykle vydržela až do současnosti. Ovšem ne vždy to mezi nimi bylo růžové, když jim bylo 21 let, na krátký čas šli od sebe.
Nechali se totiž ovlivnit svým okolím, které jim neustále tvrdilo, že první láska nikdy nevydrží. Je potřeba se také seznámit s jinými lidmi. Oba to dost znejistělo, tak si na chvíli dali pauzu. Ta však netrvala dlouho. Jejich láska je skutečně osudová, chtěli být spolu, ať si ostatní mysleli cokoli. „Přes všechny omyly, přešlapy a lži, kterých jsme se jeden na druhém dopustili, jsme se nerozešli a myslím si, že to bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě,“ řekla pro Expres. Kvůli lásce se Bebarová přestěhovala do Prahy a rozhodně ničeho nelituje.
Proč ale ještě nedošlo na svatbu? Možná právě proto, že jim to skvěle funguje i bez ní a nepotřebují měnit něco, co je dobré tak, jak to je. „Na dítě jsme se připravovali dvacet let, to znamená, že co se týká tohoto druhu rozhodování, je naše trpělivost značná. Ovšem nevylučuji, že se nějaké překvapení může i v této oblasti v blízké budoucnosti udít… Nechala bych to takzvaně koňovi,“ nechala se slyšet herečka v roce 2020 v rozhovoru pro Blesk.