Daniela Brzobohatá má o dva roky starší sestru, se kterou si v dětství příliš nerozuměla. Dělily je rozdílné povahy i stejný vkus na kluky.

Daniela Písařovicová, dnes už Brzobohatá, rozjela svou úspěšnou kariéru na České televizi. Když se však ucházela o místo, její sestra Renata jí příliš nefandila, bála se, že si Daniela představuje něco, čeho nemůže dosáhnout, a zbytečně tak zahodí své vzdělání. Nicméně dnes už uznává, že se spletla a na svou mladší sestru je velmi pyšná. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, kdo je Renata Boháčová, starší sestra jedné z našich předních moderátorek.

Co dělá sestra Daniely Brzobohaté

Renata Boháčová, o dva roky starší sestra moderátorky Daniely Brzobohaté, působí mimo uměleckou branži, přestože k umění má trochu blízko. Vystudovala totiž Střední průmyslovou školu oděvní v Prostějově, a když byly se svou sestrou mladší, občas jí ušila něco pěkného na sebe. Později ale zjistila, že to není to pravé, čím by se v životě chtěla živit, a nastoupila na Univerzitu v Pardubicích, Fakultu ekonomicko-správní. V Pardubicích nakonec zůstala žít a pracuje zde jako personalistka a mzdová účetní.

„Nejsem kariéristka, mně vyhovuje práce, kde mám nad sebou nadřízeného a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí plním úkoly, které mi zadá. Jsem nerozhodná a z podstaty své povahy bych nemohla zastávat manažerskou pozici,“ uvedla o své práci pro IDnes. Po škole si našla muže, který byl z Pardubic, a tak se tam zabydleli. Nakonec se ale rozvedli a ona se podruhé vdala. Z Daniely udělala dvojnásobnou tetu, má devatenáctiletého syna Jakuba Jaromíra a 7letou dceru Josefínku.

Jaký je mezi sestrami vztah

Dnes jsou si bližší, než když byly ještě mladé dívky. Nejenže měly rozdílné povahy, ale také se často hádaly o chlapce. Mezi ženami je navíc malý věkový rozdíl, dělí je pouze 2 roky, takže v pubertě na sebe často narážely. Jednou se o Renatu ucházel kluk, který původně učaroval Daniele, a už byl problém na světě. Daniela se pak nakonec vídala s chlapcem, o nějž měla zájem zase Renata.

Dnes už je ale všechno jinak, s věkem sesterské pouto posílilo, a přestože je dělí velká vzdálenost, jsou nerozlučitelnými kamarádkami. A co o sestře říká Daniela? „Ona je klidná síla, vyrovnaná, je na ni stoprocentní spolehnutí a je to v dobrém slova smyslu hodná holka. Já byla trochu vyvrhel.“

