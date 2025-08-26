Agáta Hanychová a Ornella Koktová se opřely do influencerky Dominiky Myslivcové. Ta si jejich řeči však tentokrát nenechala líbit.
Přestože jsou jména Agáta Hanychová a Ornella Koktová české společnosti velmi dobře známá, jejich hvězda v posledních měsících vystřelila raketovou rychlostí především díky společnému podcastu Agáta a Ornella. Zde se věnují žhavým tématům ze světa celebrit a nutno podotknout, že jejich ostré jazýčky nenechají na nikom nit suchou. Není se tedy čemu divit, že občas někoho hodně naštvou. Na Osobnosti.cz jsme nemohli přehlédnout fakt, že tentokrát si jejich řeči nenechala líbit influencerka Dominika Myslivcová.
Zaměřily se na známou influencerku
Pokud jste ještě neměli tu čest podcast Agáta a Ornella slyšet nebo zhlédnout, představte si dvě dobré kamarádky u kávy, které se po dlouhé době sejdou a musejí všechno a všechny zdrbnout, přičemž na všechno mají svůj nekompromisní názor. Neexistuje nic, co by je zastavilo. Jenže tyhle dvě to dělají ještě ke všemu veřejně a dostávají za to peníze od svých předplatitelů, kteří chtějí vědět víc. Celebrity a společenské akce jsou jejich hlavními tématy.
Tentokrát se zaměřily na influencerku Dominiku Myslivcovou. Proč? Ta totiž před nedávnem sdílela na sociálních sítích videa a snímky ze své dovolené ve francouzském Cannes, kde shodou okolností byla ve stejnou dobu i Ornella Koktová. Dominika zveřejnila fotografie, které pořídila na přechodu před hotelem, kde další den Ornella natáčela na dálku podcast s Agátou. Okamžitě tedy zahájily konverzaci na téma Dominika Myslivcová.
Označily ji za šlapku
„Dominiku nepustili dovnitř, protože není hotelový host, a když nejsi host, tak si tady nesedneš, ale já jsem si to dneska zařídila. Takže my tady můžeme vysílat živě náš podcast, ale Dominika mohla mít jen ten přechod,“ nechala se hned na začátku slyšet Ornella. Zaměřily se také na její oblečení, bílé krátké šaty značky Valentino, které společně s cenou Dominika také sdílela na svém Instagramu. „Potvrdila se moje domněnka, že to byl lov, sice asi neúspěšný, ale jít s holou pr*elí takhle mezi lidmi, já bych to neudělala ani před dětmi,“ uvedla Ornella a pak ještě dodala: „Oni sem šlapky nepouští.“
Nenechala si to líbit
Ovšem tady Agáta s Ornellou narazily, protože ani Dominika není z těch, kteří by na sobě nechali dříví štípat, a umí se ozvat. „Opravdu dnes sledujeme a podporujeme dvě ženské, které si nevidí do huby a neustále jen někoho špiní a veřejně šikanují? Já si nemůžu pomoct, ale je mi z toho opravdu zle…“ napsala na svém instagramu Dominika, která také uvedla, že se jí Agáta s Ornellou nedávno omluvily, když ji označily za zbytečného člověka, nicméně se zdá, že válka mezi těmito třemi i nadále pokračuje.
Zdroj: Autorský text, Podcast Agáta a Ornella, Instagram Dominiky Myslivcové