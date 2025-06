Zdeněk Troška je už 10 let v důchodu, ale zaslouženého klidu si užívá teprve od roku 2020. Život v penzi si velmi pochvaluje.

Legendární režisér českých komedií a pohádek Zdeněk Troška je již mnoho let zaslouženým důchodcem. Sice ještě prvních pár let jako penzista pracoval, ale nyní už si užívá odpočinku a vesnického života. Na Osobnosti.cz nás nejvíce zaujalo, že na rozdíl od mnoha jiných důchodců si nemůže život v penzi vynachválit.

Umí žít z mála

Zdeněk Troška ke svému důchodu přistupuje trochu jinak než řada jeho vrstevníků. Přestože sám uznává, že by si svou penzi dokázal představit vyšší, ostatně asi jako většina lidí, rozhodně si nijak nestěžuje. Umí žít skromně, i když to hned neznamená, že by se musel bůhví jak omezovat. Život v důchodu si velmi pochvaluje a zpříjemňuje si ho, co nejvíce to jde.

„Asi každý senior by si dokázal představit mít penzi vyšší, ale co se dá dělat. Zaplaťpánbůh, že alespoň něco dostáváme,“ uvedl pro Prima Ženy. „Vstávám ve čtyři ráno, hodně čtu, mám hodně knih, které jsem si připravoval právě na období, kdy budu v penzi,“ dodal, jak si umí užívat života. Žije vesnickým životem ve svých rodných Hošticích, které proslavil v sérii Slunce, seno.

Kromě četby také vyplňuje svůj volný čas dalšími koníčky, na které dříve kvůli množství práce neměl čas. Rád poslouchá hudbu a chodí do přírody. Vzhledem k tomu, že velmi brzy vstává, stihne během dne všechno, co ho baví. Naposledy pracoval na pohádce Zakleté pírko z roku 2019. Režisérskou profesi pověsil na hřebík, když přišla první vlna koronaviru. Nejdříve myslel, že bez filmu nebude moct žít, ale nakonec to pro něj byla změna zcela bezproblémová.

Na důchod jsme se zeptali také několika českých důchodců, včetně jejich názoru na samotného režiséra. „Já to beru stejně. Vždyť já už toho tolik nepotřebuju, hlavně, že to zdraví slouží, bez toho by nebylo dobře. Pana Trošku mám ráda, s vnoučaty sledujeme jeho pohádky, škoda, že už žádnou nenatočí,“ svěřila se paní Jana, 83 let.

Pan Jaroslav, 87 let, má však trochu jiný názor: „Má určitě nahrabáno, tak to neřeší. To bych se taky válel na chalupě a nic nedělal. Český důchody jsou almužny a ti nahoře s tím nic nedělají. Já si kolikrát musím rozmýšlet, jestli si koupím o rohlík navíc.“ Zdeněk Troška ale říká, že k životu mu stačí vajíčka, brambory, rajčata a houby. Na to příliš velké jmění nepotřebuje.

Vzkaz pro budoucí důchodce

V rozhovoru pro Český rozhlas popsal, že život v důchodu považuje za úžasný, a všem lidem, kteří se chystají do penze, ale trošku se jí obávají, vzkazuje: „Musí si seřadit jinak hodnoty, které teď budou platit. Já jsem ve své knize života uzavřel kapitolu profese a začala poslední kapitola – důchod. Tak jsem si řekl, že tohle nepotřebuju, tohle dělat nebudu, tohle jo. V klidu, pohodě, budu číst, odpočívat. Hodinu před obědem se jdu lehce zamyslet a dvě hodiny po obědě těžce zamyslet.“ A to zní jako opravdu pohodový program.

