Herce Jiřího Martínka proslavila vědomostní soutěž Na lovu. Přesto sám pečlivě skrývá, kdo stojí po jeho boku a co se děje doma za zavřenými dveřmi.
Vědomostní soutěž Na lovu z něj udělala známého televizního „strašáka“ soutěžících. RNDr. Jiří Martínek, Ph.D., známý obecně také jako doktor Vševěd, dokáže během pár sekund zaskočit i zkušené hráče, jak jsme i my v naší redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Přesto je jeho soukromý život poměrně střežený, ať už jde o manželku, děti, nebo rodinné zázemí.
Manželka pro veřejnost neexistuje
O paní Martínkové se toho ví málo. Herec prozradil, že jsou společně domluvení na zachování jejího soukromí. Jsou spolu už 25 let, přičemž jeho žena si střeží klidný život mimo média, zatímco on baví národ svými vědomostmi. I když sám přiznává, že jeho „přednáškový“ styl manželce doma občas pije krev, stále s ním zůstává. Má i 2 děti, ale ty se také od otcova televizního světa drží daleko. Mají zkrátka své zájmy a soustředí se na osobní záležitosti. Zájem médií o jejich identitu odmítá, a tak se nikdy ani ony nestaly součástí veřejného obrazu.
V osobním životě je jinak Martínek známý jako muž pevně stojící na zemi. Žije v Praze, svůj volný čas tráví hlavně s rodinou, často na cestách po Česku i v zahraničí, kde hledá inspiraci pro své akademické přednášky. Přestože působí naoko přísně, jeho blízcí o něm mluví jako o srdečném člověku, který má rád suchý humor a umí pobavit i mimo kamery. Svůj intelekt zdědil po rodičích, kteří jsou oba vysokoškoláci, tatínek historik, maminka archivářka.
Jak se stal hvězdou
Jiří Martínek se proslavil především díky roli doktora Vševěda v soutěži Na lovu, kterou začal natáčet po nabídce televize Nova. Předtím byl uznávaným historikem a geografem v Akademii věd, kde se specializoval na dějiny kartografie. Jeho televizní charisma stojí na kombinaci noblesního vystupování, rychlého úsudku a lehce ironického humoru. Na ulici ho lidé poznávají, ale setkání jsou spíše přátelská.
Přestože se snaží vyhýbat potížím, jeho jméno se už párkrát dostalo i na titulky bulváru. Například když se v roce 2019 ostře vymezil proti některým historickým nepřesnostem v televizní tvorbě, čímž si znepřátelil několik producentů. Kritici mu také vyčítali, že se účast v komerční show „nehodí“ k jeho vědecké kariéře, ale on řekl, že je to zkrátka přivýdělek, který ho vytrhl z pracovního vyhoření.
Soutěž Na lovu
Pořad Na lovu je českou verzí britského formátu The Chase, kde soutěžící v týmu čelí profesionálním „lovcům“, tedy expertům na nejrůznější obory. Martínek v roli doktora Vševěda patří mezi nejobávanější soupeře díky své encyklopedické paměti a schopnosti reagovat v řádu vteřin. Diváci oceňují jeho pohotové odpovědi i lehce sarkastické poznámky, které umí zpestřit napjatou atmosféru studia. Počet jeho výher nad soutěžícími je ohromující, ale podle něj je největší odměnou, když se objeví někdo, kdo ho dokáže opravdu potrápit a překvapit.
