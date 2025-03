Svět jí ležel u nohou a toužily po ní generace mužů. Sexsymbol devadesátek, Pamela Anderson, dnes našla sama sebe. Už ji nepoznáte.

Pamelu Anderson, hollywoodský sexsymbol a hvězdu Pobřežní hlídky, byste dnes už nepoznali. Zcela se zřekla svého vyzývavého image a na veřejnosti se v posledních dvou letech nebojí ukázat bez make-upu. Stala se tak inspirací pro řadu jiných žen, které se vrací ke své přirozené kráse. Anderson se své dřívější dokonalé tvářičce sice vůbec nepodobá, přesto je pro mnohé krásnější než kdy dříve. Osobnosti.cz však zjistily, že v jejím životě zdaleka nejde jen o změnu vzhledu.

Na titulkách kvůli kráse i skandálům

Její plakát v typických červených plavkách zdobil v devadesátkách pokojíček nejednoho teenagera. V seriálu Pobřežní hlídka, který slavil celosvětový úspěch, ztvárnila roli krásné a vnadné záchranářky CJ Parkerové. Její popularita stoupala do závratných výšin a Anderson se stala módní ikonou. Na obálkách Playboye se objevila víckrát než kterákoli jiná modelka. Proslavila se i díky svému bujnému poprsí, se kterým jí pomohli plastičtí chirurgové.

Její tvář vždy zdobily vrstvy silného make-upu a často připomínala spíše oblíbenou panenku Barbie, dokonalou, bez jediné chybičky. Titulky novin však plnila také díky svému bouřlivém manželství. Hudebníka Tommyho Lee si vzala jen po 96 hodinách od seznámení, jak uvedl deník People. Svatba se konala na pláži v Mexiku a Anderson místo svatebních šatů oblékla bílé plavky. O rozvod však požádala už o tři roky později. Kvůli napadení manželky strávil Lee půl roku ve vězení. Velký mediální skandál se spustil také kolem jejich domácího lechtivého videa, které uniklo na veřejnost.

Svým vzhledem šokovala Paříž

To vše je však dnes dávná minulost. Pamela Anderson loni oslavila už 57. narozeniny a dnes byste ji nejspíš ani nepoznali. V roce 2023 doslova šokovala, když se objevila na Pařížském týdnu módy téměř bez make-upu, který tak nezakrýval její přirozený vzhled. Oproti její dokonalé image hollywoodského sexsymbolu to byla opravdu výrazná změna. Její počin byl však fanoušky přijat s velkým nadšením a Anderson se stala inspirací pro další ženy, aby se nebály přijmout svoji přirozenou krásu.

„Už jako malá jsem si uvědomila, že celý život je o hraní role. Měla jsem tak velkou představivost. A to jsem právě dělala. Vždycky jsem se snažila být tím nejlepším, co daná role vyžadovala. Posledních pár let… to byla hlavně snaha zůstat sama a zjistit, co miluju, co se mi líbí a co bych chtěla dělat,“ uvedla během loňského rozhovoru pro Glamour.

Zdá se, že Anderson konečně nachází sama sebe a v přirozenosti si libuje. A rozhodně ji to neodstavilo na vedlejší kolej. Naopak. Loňský rok pro ni byl mimořádně úspěšný. Za svůj výkon ve filmu The Last Showgirl, režírovaném Giou Coppolou, sklidila velké uznání kritiků. Stala se také ženou roku a odnesla si prestižní cenu Glamour Awards.

Zdroj: Autorský text, People, Glamour