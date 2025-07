Herecký talent se v rodině Ivy Janžurové dědí po generace. Vnučka Adina se zatím drží za objektivem, ale kdoví, kam ji život ještě zavede. Zatímco ona si buduje vlastní cestu, její maminka Sabina Remundová balancuje mezi prací, dětmi a domácností.

Vnučka Ivy Janžurové, Adina, je jedním z těch jmen, která by si diváci měli začít pomalu pamatovat. Už dnes z ní mnozí mají pocit, jako by babičce z oka vypadla. Přestože se rozhodla studovat fotografii, jak jsme na Osobnosti.cz zjistili, herectví zůstává ve hře, jako malá totiž prohlašovala, že jednou bude herečkou. Rodina Janžurové drží pohromadě, žijí ve společném domě, ale s dostatkem prostoru na soukromí.

Silné ženy rodiny Janžurových

Vedle slavné babičky vyrůstala Adina pod vedením své mámy Sabiny Remundové, která v sobě nese nejen herecký talent, ale i obrovskou sílu zvládat domácnost a kariéru téměř bez partnerovy pomoci. Sice bydlí v jedné velké vile s Ivou Janžurovou i sestrou Theodorou a její rodinou, každá rodina však má své patro. Se svým mužem Adamem Pitrou má dvě děti, ale jak přiznává, většinu péče o rodinu zvládá sama.

„Když byly moje děti malé, jezdila jsem s nimi velmi odvážně na dovolenou a zažili jsme nejedno dobrodružství. Tatínek dětí vždycky raději chodil do práce, nikdy s námi na dovolené nebyl,“ popisovala pro IDnes. Sabina Remundová o sobě několikrát veřejně řekla, že je zvyklá zvládat všechno sama. Život s mužem workoholikem zkrátka snadný nemá. Přesto jí její děti dělají radost.

Adina má z čeho čerpat

Zatímco starší Vincent se chce věnovat právu, mladší Adina má před sebou cestu, kterou si zatím hledá sama. V tuto chvíli studuje střední fotografickou školu. Ať už zůstane u fotografie, nebo se přece jen rozhodne navázat na hereckou tradici své rodiny, má za sebou silné ženské vzory. Její babička i matka jí ukazují, že život sice nemusí být jednoduchý, ale lze ho prožít naplno.

Fotografie: Nextfoto

Pokud jednou vstoupí na divadelní prkna, nebude to jen díky genům. Bude to také díky tomu, co si osvojila doma, zodpovědnost, empatii a odvahu dělat věci po svém. Maminka i babička mohou být každopádně na oba náležitě pyšné, Remundová děti občas vezme i do společnosti, tak se třeba loni objevili na premiéru seriálu Vytoč mého agenta.

Zdroj: Autorský text, IDnes, Super, Extra, PrimaŽeny